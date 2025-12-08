Suzano integra grupo de 31 cidades que tiveram projetos publicados por Instituto de Arquitetos

Suzano passou a integrar neste ano um grupo seleto de 31 cidades brasileiras que tiveram projetos publicados pela edição 2025 do “5º Guia IAB para a Agenda 2030” do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), disponibilizado desde o fim do mês passado. O documento que pode ser visualizado pelo link bit.ly/guiaIAB2025 destaca o trabalho da prefeitura que foi desenvolvido em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, cuja proposta recebeu o nome de “O que tem atrás desse muro?”.

O projeto foi selecionado por sua relação direta com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), sendo fruto de uma cooperação que resultou em soluções relacionadas à qualificação de três espaços urbanos localizados no entorno de escolas municipais, que foram baseadas nos anseios dos alunos que estudam nessas unidades.

Com registros, avaliações, diálogos e visitas, foram discutidas demandas de meio ambiente, infância e gênero nas imediações das escolas Professor Oscar de Almeida Redondo, na Vila Urupês; José Braz Neto, no Jardim Quaresmeira II; e Odário Ferreira da Silva, no Jardim Belém.

Assim, a elaboração das propostas teve o objetivo de materializar sonhos desenhados pelas crianças, o acolhimento aos seus cuidadores no espaço da praça e o acesso universal ao espaço público, verde, seguro e inclusivo, em especial para crianças, mulheres e idosos, além da educação e conscientização sobre a mudança do clima.

A diretora de Planejamento Territorial de Suzano, Eliene Coelho, afirmou que a transformação física dos espaços reforça as ações referentes ao planejamento urbano sustentável e cumpre um importante papel educacional. “Foram trabalhados conceitos de cidadania, sustentabilidade e mudanças climáticas de forma lúdica e prática. Ao envolver as crianças no processo de criação das praças, a iniciativa não apenas melhora o ambiente urbano imediato, mas também forma cidadãos mais conscientes de seu papel na construção de cidades mais justas e humanas”, declarou a diretora.

O projeto se alinha a três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), contemplando os temas da educação de qualidade (ODS 4), das cidades inclusivas e seguras (ODS 11), e das ações contra a mudança global do clima (ODS 13).

Em relação à ODS 4, a iniciativa transforma a arquitetura em ferramenta pedagógica, promovendo valores de cidadania e sustentabilidade desde à infância. No que diz respeito à ODS 11, o projeto qualifica espaços públicos verdes e inclusivos, atendendo às necessidades específicas da comunidade. E no âmbito da ODS 13, a iniciativa funciona como um laboratório vivo de educação ambiental, preparando as novas gerações para os desafios climáticos.

O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, reforça que o projeto “O que tem atrás desse muro?” vai além da requalificação de três praças. “Estabelecemos um precedente valioso para políticas públicas que combinam planejamento urbano, participação comunitária e educação ambiental, demonstrando como a escuta ativa das crianças pode resultar em cidades mais saudáveis e sustentáveis para todos. Fomos reconhecidos a nível nacional e passamos a integrar esse grupo de cidades que terão seus projetos apreciados por outras gestões do País, nos colocando como referência nesse campo”, frisou o titular da pasta.