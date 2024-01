Suzano oferece várias opções gratuitas de lazer durante as férias escolares

Suzano vem se destacando nos últimos anos com a ampliação da oferta de atividades de lazer, algo que se torna ainda mais importante com a chegada do período de férias escolares. Pensando nisso, a administração municipal separou algumas dicas especiais para a população, que tem à disposição uma série de opções gratuitas de entretenimento cultural, exercícios físicos, passeios, obtenção de conhecimento histórico acerca do surgimento da cidade, entre outras.

Um dos pontos principais que pode ser conferido é o Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), aberto diariamente das 6 horas às 19h30. O espaço, que antes funcionava até às 18 horas, teve seu horário expandido excepcionalmente em janeiro para que os suzanenses de todas as idades possam aproveitar a nova fonte interativa “Acqua Play”, implementada com o objetivo proporcionar recreação, divertimento e, principalmente, alegria. A estrutura só não funciona às segundas-feiras, quando passa por manutenção.

Além disso, o local ainda abriga a Arena Suzano, o Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, quadras de futsal e basquete e pista de ciclismo e caminhada. Por sua vez, os apaixonados por esportes radicais podem conferir o Suzano Skate Park, considerada uma das maiores pistas da modalidade na América Latina, com 2,6 mil metros quadrados e mais de 20 obstáculos horizontais e verticais, onde é possível executar as mais diversas manobras, como ollie, flip, hardflip, entre outras.

Já para aqueles que buscam o contato direto com a natureza, o Viveiro Municipal Tomoe Uemura aparece como uma ótima opção, dispondo de um ambiente repleto de belezas naturais, diferentes espécies de flores e animais, lagos com peixes, orquidário e o PlayPet, espaço anexo onde a população cadastrada pode levar cães e gatos para um dia de diversão. O equipamento está situado na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, e funciona todos os dias, das 8 às 17 horas.

O mais recente ponto turístico de Suzano foi entregue à população no início de dezembro de 2023. É o Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, simplesmente conhecido como Parque do Mirante, no Sesc (Avenida Katsutoshi Naito, 957). O local, que fica aberto à população diariamente, entre 7 e 19 horas, conta com espaço coberto destinado à alimentação, sanitários, brinquedos e os totens “História do Bairro Sesc” e “Famílias que fizeram parte da história do bairro do Sesc”. No entorno da “Pirâmide Ari Serafim Barbosa” também foi promovida uma pavimentação com bloquetes e instalado um observatório, na extremidade do terreno, inclusive com lunetas fixas para observação à distância. O Parque do Mirante proporciona uma vista panorâmica de Suzano, especialmente para a unidade de conservação municipal, com 1,7 milhão de metros quadrados (m²), localizada logo abaixo, que está ligada ao projeto de valorização da área.

Também é possível conhecer mais sobre a história da cidade no Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, que fica na rua Campos Salles, 547, no centro. O local é aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e em alguns sábados para eventos específicos, das 10 às 17 horas. Em 2023, por exemplo, houve diversas atividades especiais, como o “2º Festival de Inverno”, a 2ª edição do “Arraiá Cultural” e o “Festival Cultural”.

Os suzanenses também podem agendar uma visita guiada pelo interior da propriedade, que dispõe de 11 ambientes temáticos e interativos, momento em que é possível verificar e conhecer a formação da sociedade no município. Os interessados podem fazer agendamento pessoalmente ou pelo telefone (11) 4748-6949. O Casarão da Memória dispõe de um extenso acervo histórico sobre Suzano e todos aqueles que contribuíram para seu desenvolvimento e uma estrutura que compreende auditório, sala de leitura, café bistrô, loja de artesanato, entre outros.

Já a Praça Cidade das Flores, localizada na esquina da rua Baruel com a avenida Paulo Portela, na região central, surge como um dos principais pontos turísticos de Suzano, principalmente para aqueles que gostam de contemplação e de passar o tempo livre de forma amena e com qualidade, dispondo de acesso à internet gratuita via wi-fi e um amplo espaço arborizado. O espaço foi reinaugurado em 16 de fevereiro de 2019 e recebeu melhorias na iluminação, reparos hidráulicos e outros trabalhos, além de dois pontos especiais para fotos: o painel “Amo Suzano” e uma escultura de metal de 11 metros de altura, a “Dama das Flores”, dos artistas plásticos Lúcio e Rodrigo Bittencourt.

Por sua vez, a Praça Sol Nascente, situada nas proximidades da rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), na Vila Sol Nascente, também é um local de interesse turístico, que homenageia a presença nipônica em Suzano. No local existem duas esculturas: o pássaro Tsuru, simbolizando saúde, boa sorte, felicidade, longevidade e fortuna, também de Lúcio e Rodrigo Bittencourt, e a escultura da artista plástica Tomie Ohtake alusiva à comemoração do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, instalada em 2008.

Por fim, outras ótimas oportunidades de visitação são a Igreja do Baruel, cuja estrutura atual data de 1916, além da Praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi. Considerado o “berço” da cidade, o ponto é fundamental para descobrir um pouco mais sobre a história de Suzano e fica às margens da rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), altura do quilômetro 60, no bairro de mesmo nome. Vale destacar ainda a presença do templo budista Nambei Shingonshu Daigozan Jomyoji, inaugurado em 1966, na região da Casa Branca (estrada dos Fernandes, 1.927).

O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou que os pontos turísticos da cidade são orgulho para a população. “Temos muitas opções ligadas aos esportes, à cultura e demais atividades de recreação. Convido a todos para desfrutarem e utilizarem os equipamentos que fazem da nossa cidade um lugar único. Sem dúvida, essas atrações são capazes de oferecer mais momentos de felicidade e alegria ao povo suzanense, principalmente às crianças neste período de férias escolares”, afirmou.