Suzano soma R$ 8,3 mi negociados por meio do Refis desde outubro

A Prefeitura alerta os contribuintes que estão em débito com a administração municipal de que têm mais um mês, a partir desta quarta-feira (22), para aderir ao Programa de Recuperação e Estímulo ao Pagamento de Débitos Fiscais (Refis) 2023 e regularizar a situação. A iniciativa possibilita que cidadãos com dívidas de até cinco anos em tributos municipais, executados ou não, como Imposto Sobre Serviços (ISS), Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), possam realizar o pagamento à vista ou em até 24 prestações.

Os descontos são graduais e vão de acordo com a quantidade de parcelas a serem negociadas. Os atendimentos estão sendo feitos via WhatsApp com a assistente virtual Suzy, pelo telefone do setor de Dívida Ativa: (11) 4745-2008. Na página inicial do site suzano.sp.gov.br, o contribuinte pode visualizar um carrossel com vários slides. Um deles é o do Refis, que direcionará para o atendimento virtual.

Também há a opção de realizar o processo presencialmente nas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus), da avenida Paulo Portela, 210, assim como na região norte, que fica na avenida Francisco Marengo, 2.301, no bairro Jardim Dona Benta. A adesão deve ser feita até 22 de dezembro. Ela possibilita que os contribuintes que possuem débitos com a administração municipal possam regularizá-los com descontos de até 100% em juros e multas.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi citou o trabalho da equipe da pasta para aumentar o número de regularizações e convidou a população a aderir à iniciativa. “É um trabalho forte que busca melhorar as condições dos munícipes que têm débitos com a administração. A equipe liderada pelo Itamar está pronta para analisar cada caso com cuidado e oferecer as melhores formas de negociação”, concluiu o chefe do Poder Executivo.

O secretário municipal de Planejamento e Finanças, Itamar Viana, destacou as facilidades que a administração tem proporcionado para os que desejam regularizar os débitos e pediu para que os munícipes busquem os canais de atendimento para receber orientações.

A Prefeitura de Suzano efetuou, desde o início dos atendimentos do Refis 2023, em 2 de outubro, até esta terça-feira (21), 2.276 parcelamentos pelo programa. A iniciativa gerou guias no valor total de R$ 8,3 milhões, dos quais R$ 4,6 milhões já foram arrecadados.