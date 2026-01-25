Taxa de crescimento populacional da região é de 0,62% em um ano

A taxa de crescimento populacional do Alto Tietê, entre 2023 e 2024, foi de 062% segundo dados da Fundação Seade apurados pelo DS. Entre os dois anos, o número de habitantes na região passou de 1.637.133 para 1.647.355. Ou seja, o número de moradores não mudou muito.

Na análise por cidade, oito tiveram aumento na taxa e duas registraram redução. Somente Guararema cresceu mais do que a região. A cidade teve taxa de 1,13%, passando de 31.576 para 31.934.

A cidade com menor percentual de crescimento foi Biritiba, que registrou 0,06%, passando de 29.689 para 29.708.

Suzano

A cidade de Suzano, segundo a Fundação Seade, cresceu 0,95%, passando de 310.255 para 313.195.

Demais cidades

As demais cidades do grande Centro do Alto Tietê registraram: Ferraz (0,16%), Itaquá (0,75%), Mogi (0,81%) e Poá (-0,63%), ou seja, perdeu habitantes.

Em Ferraz o número de habitantes passou de 179.442 para 179.733. Já em Itaquá passou de 372.001 para 374.789. Mogi registrou saldo de 455.116 para 458.780.

Poá reduziu a população de 103.206 para 102.555.

Além de Poá, Salesópolis também registrou redução de -0,45%, passando de 15.146 para 15.078. Arujá e Santa Isabel também tiveram crescimento, de 0,93% e 0,13%, respectivamente. Arujá passou de 87.470 para 88.282 habitantes. E Santa Isabel de 53.232 para 53.301.