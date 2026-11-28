Pois é, pessoal, não vou começar a repetir aquela frase: “este ano está chegando ao fim”. Na verdade, temos tanto ainda a andar. Também não vou questionar a turma que não está nem se preparando para o que ainda espera vir. Nem com o pessoal que está cheio de expectativas para o que ainda poderá chegar. Persisto na minha posição de positivista e me coloco junto com os que só se perguntam o que de fato estamos fazendo para melhorar o mundo que nos rodeia. Sei bem, eu tinha umas expectativas para este ano que segue. Mas nem vou ficar sofrendo se o que esperava não conseguir alcançar ainda. Essas posturas nos dão até umas derrubadas desmerecidas. Fiz meu bom tanto. Nem tudo? Será eu tenho de passar a minha parte me remoendo? E parar? Jamais, gente. Ainda estou atuando. E você? Está se voltando para o pior ou no que ainda pode se permitir a construir?



Não, nem vem com conversa de dinheiro. Pense em você como pessoa. Tinha planos? Não vai querer se colocar como alguém que parou no caminho. Não se faça disso. Deixa dinheiro para depois, bem depois. Não abaixa a crista. Você ainda se sente inteiro, então por que ficar amarrado as granas que vinham ou não. Você está vivo, inteiro vai se preparando para mais. Muito mais virá mesmo, depois. Você sabe que tem bastante ainda a viver, então não se coloque em condições de não continuar sua vivência.



Tratei da catarata! Sim! E deixei de usar óculos. E você? Deu atenção, mesmo que seja de um tantinho ao seu corpo? Atentou para a sua mente?



E o físico? Gente, nosso físico merece a nossa atenção plena também. É mesmo. Porque se não cuidamos bem do nosso corpo, logo ele vai nos cobrar. E nos cobra bem forte. Sei o que é relaxar, deixar de praticar uns exercícios, uma vez deixei de me cuidar, de me tratar. Não faça isso. O físico nos cobra bem. E caímos. Somos derrubados. Sei que tenho oitenta anos e a coisa não é tão simples. Mas tenho de seguir no meu percurso, com vontade. Tenho de voltar aos cuidados do físico. É onde vai surgir minha vontade maior de avançar no meu caminho. Temos muito a olharmos não só a nossa frente, mas também mirarmos os nossos lados, as laterais. Isso tudo é parte de nós. O nosso caminho somos nós mesmos. Já se deu conta disso?