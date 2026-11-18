Toda semana, um idoso fazendeiro tomava um trem para ir à cidade depositar em um banco o produto da colheita. Ele procedia assim havia muitos anos. No final da tarde retornava no mesmo trem. Na viagem de volta também era rotineira a presença de um professor universitário, que aproveitava a viagem para ler algum livro ou corrigir provas. Com isso, ele se distraía e não sentia o tempo passar. Numa dessas viagens, o professor esqueceu sua pasta na escola e ficou sem ter com o que se distrair. Resolveu então puxar conversa com o velho fazendeiro que ele sempre via no trem. Depois de dizer seu nome, acrescentou: “Sou professor universitário, tenho cinco diplomas, falo seis idiomas e sou muito viajado; conheço todos os continentes. E o senhor, quem é?” Após também dizer seu nome, o ancião acrescentou: “Puxa, eu não completei nem o primário”. O professor, vendo que entre eles não seria possível uma longa conversa, sugeriu uma brincadeira para passar o tempo: “Eu lhe faço uma pergunta e o senhor me faz uma pergunta. Quem errar paga um real para o outro”. O homem retrucou: “Ah, não acho justo! Como eu tenho pouco conhecimento, se eu errar eu lhe pago um real. Mas se o senhor, que tem muito conhecimento, errar, aí o senhor me paga dez reais”. Assim acertaram e o idoso pediu para fazer a primeira pergunta: “O que é, o que é que tem dez metros de comprimento, pesa dez quilos, tem capacidade para transportar dez pessoas e dá a volta ao mundo em dez dias?” O professor pensou, pensou, mas não teve jeito de achar a resposta. “Então me pague os dez reais”, disse o velhinho, estendendo a mão. O professor pagou e, percebendo a perspicácia do oponente, disse: “Sendo a minha vez de perguntar, eu devolvo a mesma pergunta ao senhor: o que é essa coisa que o senhor me perguntou?” O professor se surpreendeu com a resposta: “Eu também não sei”, e estendendo a mão, completou: “Aqui está o seu um real”. Amigo leitor, o que vale não é a quantidade de conhecimento que temos, mas o que somos capazes de fazer com o pouco de conhecimento que tivemos a oportunidade de receber”.