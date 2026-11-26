Sofremos com as decepções. Muitas vezes aqueles que caminham conosco na jornada da vida nos decepcionam. Esperávamos compreensão, empatia, apoio, suporte, mas nada disso chegou. Ficamos sozinhos com a nossa dor – a dor da decepção! Jesus, em sua vida terrena, enfrentou muitas decepções. Foi julgado e rejeitado pelos seus, sofreu preconceito e ingratidão, foi traído, abandonado pelos próprios discípulos no momento em que mais precisava de oração e apoio. Jesus sofreu o que nós sofremos na vida. Foi rejeitado pelos seus familiares e por pessoas que conviviam diretamente com ele. O admirável em Jesus nesse aspecto é que ele não se deixou vencer pelas decepções da vida. Ele conhecia muito bem a natureza humana. As pessoas falham. Mesmo aquelas que têm boas intenções. Diante das decepções, Jesus não se tornou amargurado, azedo, ingrato, murmurador, mal-humorado... Jesus era uma pessoa jovial e alegre, de bem com a vida. Frequentava festas, gostava de interagir com as pessoas, agradando-se de uma boa conversa. Jesus tinha um coração cheio de amor e compaixão. As “tempestades da vida”, as decepções, não tiravam o seu sono e a sua tranquilidade.



Infelizmente, no mundo em que vivemos, podemos ser rejeitados, excluídos, humilhados, maltratados, esquecidos e abandonados. Que sensação ruim é sentir-se excluído! Apesar de se falar tanto em inclusão, vivemos no mundo dos excluídos. Para cada vencedor existe uma lista imensa de concorrentes eliminados. Exclui-se em função da cor, da classe social e econômica, do gênero, da religião, do grau de escolaridade, do mérito, da forma de pensar... Mesmo com tanta luta, e alguns avanços, os excluídos estão por toda parte da sociedade. O apóstolo Paulo enfrentou várias decepções ao longo de seu ministério missionário. Teve profundas decepções relacionais, ministeriais e espirituais, muitas vezes causadas por pessoas próximas e pelas próprias igrejas que ele fundou. Em II Timóteo 4:10, ele menciona a deserção de Demas, um de seus colaboradores mais próximos, que o abandonou no momento mais crítico de sua prisão final, escolhendo os interesses mundanos. No mesmo texto, ele fala de Crescente e Tito que também partiram. Apenas Lucas, o médico, permaneceu com ele. Poucos permanecem conosco na hora em que mais precisamos. Mas Deus nunca nos abandona. Em Atos 15:37-39, durante a sua primeira viagem missionária, Paulo se decepcionou com João Marcos que desistiu da missão e voltou para Jerusalém, o que provocou a separação entre ele e seu grande amigo, Barnabé, que tomou as dores de João Marcos. Em II Timóteo 4:16, ele conta sobre o seu comparecimento diante do tribunal romano, quando nenhum irmão na fé compareceu para apoiá-lo. Todos o abandonaram por causa da perseguição. Paulo relata também grande decepção com Alexandre, o ferreiro, que lhe causou muitos males e resistiu fortemente a sua pregação. (II Timóteo 4:14-15) Além disso, houve decepções com as igrejas; inclusive, as fundadas por ele, e com os próprios apóstolos, que o discriminaram de várias formas.