Banda Haunter se apresenta no Estúdio Showlivre nesta quarta

A banda suzanense Haunter se apresenta nesta quarta-feira no Estúdio Showlivre, em São Paulo. No mesmo dia, o canal TVT reproduzirá o show em sua programação. A apresentação foi gravada em janeiro e será exibida nesta semana.

O grupo fará uma apresentação de 1 hora, tocando canções do último disco, lançado em 2021, o Silent Earth, assim como músicas inéditas. Além disso, o grupo responde perguntas dos fãs.

O Estúdio Showlivre já recebeu inúmeros artistas famosos, e para a Banda Haunter, se apresentar lá, "é uma verdadeiro marco na nossa trajetória".

"Pra mim foi uma grande conquista! É um orgulho sem igual representar a cidade de Suzano em um Evento tão emblemático e televisionado. O canal do YouTube do Showlivre possui mais de 1 milhão de inscritos, o que acreditamos, contribuir com uma boa visibilidade para bandas e artistas. Foi uma grande alegria também dividir o palco com o Phill (vocalista da banda mineira Medjay) e a promissora cantora Mafra, duetando comigo na faixa Vera Cruz, música inédita que estará presente em nosso novo trabalho", disse o fundador da banda e vocalista, Du Marques.

Du Marques ressalta a importância do Showlivre para os artistas emergentes e crê no crescimento do grupo.

Hoje a banda trabalha no álbum Tales of the Seven Seas que será lançado nos próximos meses.

"Estamos planejando muitas coisas para o futuro e esperamos, em breve, tocar em grandes eventos e festivais, principalmente em nossa cidade natal, Suzano", disse o vocalista.

As canções da Banda Haunter podem ser encontradas nas principais redes de streaming, como o Spotify, além do canal no Youtube. "Busquem pela Banda Haunter e conheçam nosso trabalho. Agradecemos imensamente ao Diário de Suzano pelo espaço que oferece as bandas e artistas de nossa região", disse.