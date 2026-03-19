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Jornal Diário de Suzano - 19/03/2026
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Cultura

Aulas de música gratuitas no Centro de Arte e Cultura em Ferraz

Munícipes podem aprender a tocar instrumentos de diferentes classificações gratuitamente

19 março 2026 - 09h53Por de Ferraz
Aulas de música gratuitas no Centro de Arte e Cultura em FerrazAulas de música gratuitas no Centro de Arte e Cultura em Ferraz - (Foto: Divulgação)

Com o objetivo de promover atividades culturais diversas, a Secretaria de Cultura e Turismo está com inscrições abertas para as aulas de música gratuita no Centro de Arte e Cultura (CAC).

Aulas de diversos instrumentos são oferecidas pela pasta e as inscrições estão abertas para as seguintes classificações: metais finos (trompete e flugel-horn), metais graves (tuba, trombone e bombardino) e percussão (bumbo, caixa, tenor drum e prato) e canto e coral.

“O instrumento traz muitos benefícios para quem aprende. Além de ser um hobby e um lazer que futuramente pode se tornar uma profissão, ele ajuda a desenvolver a autoestima, a responsabilidade e o trabalho em equipe”, pontuou o professor de música, Henrique Morais.

As aulas ocorrem de segunda e quarta no período da manhã e da tarde. Para se inscrever, basta ir até o Centro de Arte e Cultura, localizado na Avenida Brasil, 966, Sítio Paredão, ou na Estação Cidadania e Cultura, localizada na Rua Francisco Sperandio, 700.

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