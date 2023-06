Baterista Aquiles Priester se apresenta na A.N.Casa Show neste sábado em Suzano

O baterista Aquiles Priester, conhecido por seus trabalhos nas bandas Angra, Freakeys, Hangar, Noturnall e W.A.S.P, se apresenta na A.N.Casa Show, em Suzano, neste sábado (1).

A Casa de Show é conhecida pelas apresentações de bandas de rock de artistas locais. O proprietário Junior Alves diz que é uma marca deles ceder o palco para os artistas locais e também trazer nomes conhecidos do Rock para a cidade. “É uma honra trazer esses artistas para se apresentar na casa. O público adora”, disse.

No dia do evento, a casa vai abrir às 18 horas e o baterista se apresenta a partir das 20h30. Após a apresentação, Priester fará uma sessão de autógrafos.

Os ingressos estão à venda no ttps://www.sympla.com.br/evento/aquiles-priester-drum-show/1955936 a partir de R$ 70. No dia haverá venda na portaria com ingressos a partir de R$ 80.

Em julho, dia 21 e 22, a A.N fará o arraiá mais rock com bandas da região. No sábado (22) haverá apresentação da banda Anestesia Metalica Cover.

A A.N.Casa Shoe está localizada na Rua Kaneji Kodama, 1455, Vila Figueira. Para mais informações é no (11) 91129-7289.