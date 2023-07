Cinemark do Patteo Urupema Shopping abre nesta segunda-feira para o público

Mogi das Cruzes ganhou, nesta segunda-feira (10/07), mais quatro salas de cinema com o início das exibições da rede Cinemark no Patteo Urupema Shopping. As primeiras sessões ocorreram nesta tarde. O cinema ocupa todo o sexto andar do edifício do mais novo shopping da cidade.

São quatro salas, todas em formato stadium (arquibancada) e capacidade total de 844 lugares. A maior delas tem capacidade para 321 pessoas. As salas têm estrutura projetada para proporcionar a melhor experiência cinematográfica, com o máximo de conforto.

Nessa semana de início das exibições, estão em cartaz os filmes “A Pequena Sereia”, “Elementos”, “Flash”, “Indiana Jones e a Relíquia do Destino”, “Os Aventureiros – A Origem” e “Sobrenatural – A Porta Vermelha”.

Os nomes das salas de exibição homenageiam os cinemas que Mogi teve no passado: Urupema, Avenida, Odeon e Cine Parque.

O nome escolhido para o shopping, inclusive, também é uma referência ao Cine Urupema, cuja história remonta ao ano de 1947, quando foi criado pela Cinematográfica Mello Freire & Borenstein, uma sociedade entre o imigrante ucraniano Helio Borenstein e o Capitão Joaquim de Mello Freire (sogro de Helio). Construído na praça Firmina Santana, na época, tinha 3.600 lugares e a maior sala de projeção do País. O cinema encerrou suas atividades no fim dos anos 1990.

Com o crescimento de Mogi, a HBR Realty viu a oportunidade de, em um terreno localizado a poucas quadras de onde havia o antigo cinema, desenvolver um shopping de vizinhança, contribuindo para renovar a área central da cidade. O nome e as linhas da fachada do empreendimento remetem à estética do antigo cine, num resgate da memória afetiva da cidade e homenagem ao pioneiro Borenstein.

O Patteo Urupema Shopping, administrado pela HBR Realty, iniciou as atividades em 18 de abril. Já possui grandes redes como Renner, Cacau Show, O Boticário, Ultrafarma, Montana Grill e Spoleto, entre outros. Ao todo, a unidade terá 86 lojas, 25 quiosques e 17 estabelecimentos na praça de alimentação, com mais de 400 lugares para o público, e ainda 3 pisos de estacionamento coberto. As operações estão sendo abertas no sistema soft opening.

As lojas em operação abrem de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 20h. A praça de alimentação funciona em dias úteis das 11h às 22h e nos finais de semana e feriados das 12h às 22h.

O empreendimento fica na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 515, Centro de Mogi das Cruzes. Para mais informações: site www.patteourupemashopping.com.br, nas redes sociais (@patteourupemashopping) ou telefone (11) 4793-7555.