O amor à família foi o impulso para uma carreira de sucesso

Confira a entrevista exclusiva que ele concedeu ao DS.

DS: Qual sua história de vida?

Wellington: Sou filho de Wanderley Luz Lobo, policial militar, e Rosemary Rost Vidal, inspetora de alunos. Busquei minha independência ao conhecer minha esposa Ivanete, aos 19 anos, o que me trouxe um senso de responsabilidade não tão comum a jovens desta idade. Com ela completo 24 anos de relacionamento. Temos três filhas lindas - Érica, Juliani e Sabrina - e uma neta, a Olivia, que são a razão de tudo que faço. Com as dificuldades da época não consegui a formação acadêmica logo após a formação básica. Isso aconteceu aos 37 anos, com o apoio da empresa onde trabalho, a Radial, que reconheceu minha dedicação e potencial em planejar e solucionar questões do dia a dia. Atualmente sou formado em administração e pós-graduando em controladoria e finanças.

DS: Quais suas principais características?

Wellington: Sou dinâmico, determinado, perfeccionista, empático, proativo, sincero, feliz e gosto de formar líderes, transmitindo o conhecimento técnico e de vida.

DS: O que você faz na Radial?

Wellington: Iniciei minha vida na Radial na área da fiscalização. Trabalhava na rua, onde me destaquei por ter uma visão mais estratégica de negócio, o que logo chamou a atenção do então Gerente de Operação, o Sr. Manoel, que me deu a oportunidade de trabalhar internamente e aprender um pouco mais da área. Com o tempo fui conduzido à área de planejamento e programação de linhas e aí tive o privilégio de trabalhar mais próximo à direção, que é o centro nervoso de toda empresa de ônibus. Minha história de crescimento na empresa se confunde com o crescimento da empresa. Em 2012, a empresa assumiu um contrato emergencial na cidade de Suzano, o que se concretizou com o sucesso na licitação ocorrida em 2013, onde fui conduzido então a Gerente de Operações, na cidade de Suzano.

DS: Trabalha com algum projeto social?

Wellington: Participo de um projeto social junto a equipe Três Pontos e Tamo Junto. Durante o ano realizamos eventos como a Costelada no Clube Suzaninho, que tem como objetivo presentear no final do ano mais de 2.400 crianças e famílias da região.

Quem olha para ele hoje não sabe o quanto foi trabalhoso chegar até a posição que ocupa. Wellington Rost Vidal Lobo é gerente de Operações em Suzano, da empresa Radial Transporte. São 16 anos de empresa e quase 10 nesta função, a qual desempenha com muita dedicação e afinco.