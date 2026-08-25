O plano de adaptação climática ajuda os municípios a mapear riscos de eventos extremos, proteger populações vulneráveis e planejar ações para evitar danos e perdas.

Ele é importante porque ajuda na prevenção de desastres; evita danos graves em áreas de risco com histórico de enchentes e deslizamentos.

É importante também por causa da proteção social: reduz desigualdades ao cuidar de quem sofre mais com os impactos do clima.

Orienta investimentos públicos de curto e longo prazo com base na ciência.

Em Suzano, a Secretaria de Meio Ambiente realizou, na última terça-feira (18/08), uma oficina diagnóstica participativa voltada à elaboração do Plano Municipal de Mitigação e Adaptação Climática (PMAC), iniciativa que busca preparar a cidade para os impactos das mudanças climáticas e fortalecer a capacidade de prevenção e resposta a eventos extremos.

A mudança do clima representa um dos principais desafios contemporâneos, exigindo ações coordenadas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e promover a adaptação dos sistemas humanos e naturais aos seus impactos. No Brasil, os efeitos desse fenômeno podem ser observados em diferentes regiões do país, por meio da intensificação de eventos climáticos extremos, como secas, enchentes, ondas de calor e elevação do nível do mar.

O Plano Nacional sobre Mudança do Clima (Plano Clima 2024–2035) é o principal instrumento para orientar as ações brasileiras voltadas ao enfrentamento da mudança do clima. O Plano é um dos instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) e estabelece diretrizes para orientar ações de adaptação aos impactos da mudança do clima e de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, em consonância com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.

Em Suzano, o plano foi instituído pelo decreto municipal nº 10.427, de 28 de maio de 2026, que reconhece a urgência do assunto e também cria a Comissão de Acompanhamento do Plano. A iniciativa prevê a integração de políticas, programas e planos, com prioridade para a proteção das populações mais vulneráveis.

A apresentação do plano em Suzano reforçou a importância do planejamento municipal diante dos possíveis impactos e da adoção de estratégias de adaptação e resiliência.