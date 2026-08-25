Homem é encontrado carbonizado dentro de carro incendiado em Suzano

Um homem foi encontrado carbonizado dentro de um carro incendiado, na tarde deste domingo (23), na Estrada José Conceição, Jardim Alterópolis, em Suzano. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ele foi localizado por populares dentro de um carro que pode pertencer a Kewin dos Santos Nunes, que desapareceu no dia 7 de agosto.

A Polícia Civil ainda não confirmou se o corpo pertence ao jovem. A perícia foi acionada e esteve no local. O caso foi registrado na delegacia da cidade e as investigações continuam para esclarecer os fatos.

A noiva de Kewin publicou em suas redes sociais uma mensagem de luto. "É com o coração em pedaços que venho comunicar que Kewin se foi. Kewin, eu te amo e vou te amar para sempre, você estará eternamente no meu coração", escreveu.