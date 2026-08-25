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Jornal Diário de Suzano - 25/08/2026
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Polícia

Homem é encontrado carbonizado dentro de carro incendiado em Suzano

Segundo a SSP, ele foi localizado por populares dentro de um carro que pode pertencer a um jovem que desapareceu há 15 dias

24 agosto 2026 - 09h46Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Essa é uma captura de tela de um trecho da Estrada José ConceiçãoEssa é uma captura de tela de um trecho da Estrada José Conceição - (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem foi encontrado carbonizado dentro de um carro incendiado, na tarde deste domingo (23), na Estrada José Conceição, Jardim Alterópolis, em Suzano. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ele foi localizado por populares dentro de um carro que pode pertencer a Kewin dos Santos Nunes, que desapareceu no dia 7 de agosto.

A Polícia Civil ainda não confirmou se o corpo pertence ao jovem. A perícia foi acionada e esteve no local. O caso foi registrado na delegacia da cidade e as investigações continuam para esclarecer os fatos.

A noiva de Kewin publicou em suas redes sociais uma mensagem de luto. "É com o coração em pedaços que venho comunicar que Kewin se foi. Kewin, eu te amo e vou te amar para sempre, você estará eternamente no meu coração", escreveu.

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