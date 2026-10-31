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Esportes

Palmeiras e Vasco abrem semifinal em SP

Verdão joga em casa e quer iniciar com vitória no primeiro jogo em busca da final

31 outubro 2026 - 20h00 Por São Paulo
Palmeiras e Vasco abrem semifinal em SP Palmeiras e Vasco abrem semifinal em SP - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras vai enfrentar o Vasco pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil nesta domingo (1º de novembro). O jogo será no Nubank Parque, em São Paulo (SP), a partir das 16 horas.

O confronto abre a disputa por uma vaga na decisão do torneio nacional e os dois times devem chegar com muita garra na partida. O Palmeiras entra em campo após empate com o Santos por 0 a 0, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. 

O Palmeiras não terá Ramón Sosa e Paulinho, lesionados, para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, neste domingo (1º). Apesar dos desfalques no ataque, o técnico Abel Ferreira conta com o retorno de Vitor Roque, recuperado de entorse. O treinador deve manter a formação com três zagueiros e apostar na dupla Jhon Arias e Flaco López no setor ofensivo.

Diante do Vasco, a tendência é que o técnico Abel Ferreira escale o que tem de melhor. Nos últimos confrontos, ele tem utilizado uma formação com três zagueiro, tendo Gustavo Gómez, Alexander Barboza e Murilo, dando uma maior sustentação para o sistema defensivo.