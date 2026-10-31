Palmeiras e Vasco abrem semifinal em SP

O Palmeiras vai enfrentar o Vasco pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil nesta domingo (1º de novembro). O jogo será no Nubank Parque, em São Paulo (SP), a partir das 16 horas.

O confronto abre a disputa por uma vaga na decisão do torneio nacional e os dois times devem chegar com muita garra na partida. O Palmeiras entra em campo após empate com o Santos por 0 a 0, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.