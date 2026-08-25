Suzano Vôlei enfrenta seleção japonesa no próximo dia 6

O Suzano Vôlei confirmou, nesta segunda-feira (24/09), a realização de um amistoso internacional contra a Seleção do Japão para o próximo dia 6 (domingo), às 17 horas, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). Para o confronto, o Clube promoverá a troca de ingressos por 1kg de alimento. Os canais de aquisição das entradas serão divulgados em breve.



O duelo entre um dos clubes mais tradicionais do voleibol brasileiro contra uma das escolas mais destacadas da modalidade no mundo terá caráter festivo como uma forma de homenagear e valorizar os vínculos entre a cultura japonesa e as raízes da cidade de Suzano. Além de ter uma colônia altamente presente e ativa no município, o país nipônico compartilha a alta popularidade e a conexão ao voleibol com a cidade do Alto Tietê, tornando o jogo ainda mais especial. Um marcante exemplo desta relação é a irmandade oficial entre as cidades de Suzano e Komatsu, município japonês da provínicia de Ishikawa.



Já em quadra, o embate terá caráter preparatório para ambos os times. O Suzano, em início de temporada, segue adquirindo ritmo para as principais disputas do ano. Por sua vez, o Japão, que disputará os Jogos Asiáticos em setembro, está na América do Sul para uma série de amistosos contra a Argentina e visando chegar em alto nível na competição continental, também fará um amistoso no Brasil contra os tricampeões nacionais.



Segundo o empresário e intermediador do amistoso, Rogério Teruo, esta é uma ótima oportunidade para estreitar laços do clube com uma seleção de renome e reforçar a presença global da equipe. "Esta será a primeira vez na história que o vôlei de Suzano enfrentará a Seleção Japonesa e, não só isso, mas este também será o único amistoso dessa equipe aqui no Brasil nesta janela de preparação. Isso mostra a força e a relevância de Suzano no cenário internacional", disse.



Por sua vez, a gerente-geral Ana Paula Ferreira reforçou que o jogo brindará os laços entre Suzano e Japão, e dentro de quadra, a promessa também é de um grande espetáculo. "Será um dia único para os suzanenses que terão a oportunidade de ver uma seleção do nível do Japão bem de perto, e mais que isso, ter a chance de ver o time da cidade medindo forças contra eles. Será um amistoso emblemático fora de quadra, pelo vínculo entre o país e a cidade, sim, mas em quadra, ainda será um grande teste para o nosso time visando o Paulista e a Superliga", reforçou.