LANCE LIVRE 25-08-2026

Ana Figueiredo deixa o cargo em Mogi
A jornalista Ana Figueiredo deixou, na sexta-feira (21), o cargo de coordenadora de Comunicação da Prefeitura de Mogi das Cruzes.
Carreira
Com passagens pelo Diário de Suzano, Ana fez carreira também no jornal ‘O Diário de Mogi’ e como assessora do ex-deputado Marco Bertaiolli, hoje Conselheiro do Tribunal de Contas (TCE) do Estado.
Terceiro nome
Ana é o terceiro nome da gestão Mara Bertaiolli (PL) a deixar a Coordenadoria de Comunicação. A gestão se iniciou com a jornalista Viviane Strelec e depois com Daelcio de Freitas.
Decisão pessoal
Segundo portal Vanguarda Alto Tietê, a decisão de Ana foi pessoal motivada pela necessidade de se dedicar aos cuidados com o filho, Luiz Henrique, que sofreu um grave acidente de moto no último dia 31 de julho.
Lives semanais
Ao menos dois candidatos a deputado estadual no Alto Tietê estudam a realização de lives semanais para falar com o público.
Sigilo
Ambos pediram sigilo em seus nomes, antes de a decisão ser tomada.
Redes sociais
As redes sociais vão ser um instrumento importante nas eleições deste ano. A produção de conteúdo será importante para falar com o eleitor.
Visita às cidades
A visita às cidades da região, por parte dos candidatos, vem sendo amplamente mostrada em suas páginas.