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Jornal Diário de Suzano - 25/08/2026
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Lance Livre

LANCE LIVRE 25-08-2026

25 agosto 2026 - 05h00Por editoracao

Ana Figueiredo  deixa o cargo  em Mogi 
A jornalista Ana Figueiredo deixou, na sexta-feira (21), o cargo de coordenadora de Comunicação da Prefeitura de Mogi das Cruzes.  
 
Carreira 
Com passagens pelo Diário de Suzano, Ana fez carreira também no jornal ‘O Diário de Mogi’ e como assessora do ex-deputado Marco Bertaiolli, hoje Conselheiro do Tribunal de Contas (TCE) do Estado. 
 
Terceiro nome 
Ana é o terceiro nome da gestão Mara Bertaiolli (PL) a deixar a Coordenadoria de Comunicação. A gestão se iniciou com a jornalista Viviane Strelec e depois com Daelcio de Freitas.  
 
Decisão pessoal 
Segundo portal Vanguarda Alto Tietê, a decisão de Ana foi pessoal motivada pela necessidade de se dedicar aos cuidados com o filho, Luiz Henrique, que sofreu um grave acidente de moto no último dia 31 de julho.
 
 
Lives semanais
Ao menos dois candidatos a deputado estadual no Alto Tietê estudam a realização de lives semanais para falar com o público.
 
 
Sigilo 
Ambos pediram sigilo em seus nomes, antes de a decisão ser tomada.
 
Redes sociais 
As redes sociais vão ser um instrumento importante nas eleições deste ano. A produção de conteúdo será importante para falar com o eleitor.
 
Visita às cidades
A visita às cidades da região, por parte dos candidatos, vem sendo amplamente mostrada em suas páginas. 