Marcos Rogério é eleito governador de Rondônia no primeiro turno

Marcos Rogério (PL) foi eleito governador de Rondônia neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. O candidato obteve 57,02% dos votos válidos, o equivalente a 509.168 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até 19h15, 94,68% das urnas haviam sido totalizadas no estado.

Marcos Rogério ficou à frente de Adailton Furia (PSD), que recebeu 19,31%% dos votos.

Na sequência, aparecem: