Defesa Civil reconhece situação de emergência em 7 municípios do Sul

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu situação de emergência em sete municípios da Região Sul em decorrência das chuvas.

A portaria, publicada na edição desta quarta-feira (11) do Diário Oficial da União, cita eventos climáticos ocorridos ao longo de setembro, outubro e novembro.

No Paraná, os municípios de Astorga e Querência do Norte tiveram o reconhecimento federal devido aos impactos causados por vendavais e chuvas intensas, respectivamente.