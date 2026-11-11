Lula: planeta não pode esperar em meio a guerras e conflitos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quarta-feira (11) que o planeta não pode mais esperar enquanto guerras e conflitos comerciais consomem tempo e recursos escassos. A fala foi feita durante a Cúpula de Líderes sobre Florestas da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31) em Antália, na Turquia.

Em meio a um quadro de rouquidão, Lula pediu que seu discurso fosse lido pelo ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco. Na declaração, ele avaliou que a falta de compromissos com a redução de emissões e com a descarbonização das economias é como grave ameaça às florestas tropicais.

“Se esses biomas ultrapassarem seu ponto de não retorno, o equilibro climático global pode se romper”, alertou, ao citar que a noção de incompatibilidade entre conservação e desenvolvimento pertence ao passado. “Estamos percorrendo um caminho que coloca os países detentores de florestas tropicais no centro das decisões globais sobre o clima, não mais como parte do problema, mas como protagonistas.”

A mensagem criticou ainda a falta de liderança na preservação das florestas tropicais e destacou que, ao longo de 2026, o enfrentamento às mudanças climáticas ficou fora da agenda de fóruns políticos e econômicos como o G7 e o G20, que reúnem as maiores economias do mundo.