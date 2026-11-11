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Nacional

Lula: falta de consenso não pode ser obstáculo para avanço climático

Presidente discursou na abertura da Cúpula de Líderes da COP31

11 novembro 2026 - 14h11 Por Agência Brasil
Presidente discursou na abertura da Cúpula de Líderes da COP31 Presidente discursou na abertura da Cúpula de Líderes da COP31 - (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (11) que a falta de consenso não pode funcionar como obstáculo para os avanços climáticos.

A declaração foi feita durante a sessão de abertura da Cúpula de Líderes da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31) em Antália, na Turquia.

Em sua fala, Lula citou ataques à ciência e ao multilateralismo e disse não ser por acaso que a incorporação das contribuições do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) ao processo negociador da COP esteja em xeque.

“Nem é coincidência que os acordos climáticos sejam os alvos favoritos de forças reacionárias”.

“Nas COPs, todas as nações participam em pé de igualdade. Em outros foros, o privilégio do veto e o poder do dinheiro desequilibram a balança. Sabotar o regime climático é destruir o que o sistema multilateral tem de melhor. Mas a falta de consenso não pode se tornar um obstáculo para avanços.”

O presidente defendeu ainda que, em tempos de polarização, “a diplomacia precisa saber abrir janelas onde portas se fecham”.

Lula classificou a crise climática como uma crise de injustiças. Disse que países ricos se desenvolveram às custas do planeta e cobrou que eles cumpram seus compromissos.

Eleição

Durante a sessão de abertura da Cúpula de Líderes, Lula comentou ainda as eleições presidenciais no Brasil, há duas semanas.

Segundo ele, a reeleição não foi triunfo de um partido político ou de um candidato, mas “a escolha de um projeto de nação que tem a sustentabilidade como pilar”.

“Em uma mobilização sem precedentes, o povo brasileiro empunhou as armas da democracia. Confrontou aqueles que negam as evidências da ciência. Que ameaçam a sobrevivência da maior floresta tropical, da maior biodiversidade e da maior reserva de água doce do mundo.”