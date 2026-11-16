Caixa começa a pagar parcela do Bolsa Família de novembro

A Caixa Econômica Federal começa a pagar a parcela de outubro do Bolsa Família. Recebem nesta segunda-feira (16) os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1.

Neste mês, 19,1 milhões de famílias serão beneficiadas. Por causa do aumento recente nos benefícios, o valor da folha de pagamentos está em R$ 15 bilhões em novembro.

Os moradores de 112 municípios de oito estados recebem o crédito hoje, independentemente do número final do NIS. O pagamento unificado beneficiou localidades em situação de emergência ou em estado de calamidade pública nos seguintes estados: Amazonas (13), Minas Gerais (1), Piauí (22), Paraná (41), Rio Grande do Norte (10), Roraima (6), São Paulo (4) e Sergipe (5).

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. No entanto, por causa do fenômeno climático El Niño, o governo concentrou o pagamento em três dias por mês até dezembro.

Os beneficiários com NIS terminado em 1 recebem os pagamentos hoje (16). Na terça-feira (17), será a vez de quem tem NIS terminado em 2. O calendário será unificado na quarta-feira (18), com o pagamento, na mesma data, aos beneficiários com NIS terminado em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0.