A Câmara dos Deputados pode votar nesta segunda-feira (23) o projeto de lei complementar (PLP) 299/26, que trata de medidas de ajuste fiscal das contas públicas. O texto foi aprovado pelo Senado na quarta-feira (18) e prevê redução de despesas para se atingir superávit primário de cerca de R$ 18,7 bilhões.

O projeto será votado diretamente no plenário da Câmara, em sessão extraordinária, sem passar por comissões.

A expectativa do governo é que o texto seja aprovado na Câmara sem sofrer alterações.

Para tanto, o relator da matéria na Casa, deputado Mauro Benevides Filho (União-CE), apresentou um parecer sem alterações ao texto aprovado pelos senadores. Entretanto, até o início da tarde desta segunda-feira, a proposta já havia recebido 31 emendas para modificar o texto, a maioria da oposição.

O projeto prevê medidas para reduzir despesas e ampliar a arrecadação, com economia estimada entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões em 2027. A projeção considera tanto o aumento da arrecadação quanto o controle das despesas e se refere ao chamado resultado primário, a diferença entre o que o governo arrecada e o que gasta antes do pagamento dos juros da dívida.

Entre os itens do texto, está uma mudança no arcabouço fiscal para permitir ao governo fazer bloqueios adicionais de despesas para alcançar a meta fiscal e, a partir do ano que vem, reduzir de 2,5% para 2% o limite de crescimento dos gastos acima da inflação nos anos em que forem adotadas medidas de contenção.