Corpo de Danilo Santos de Miranda é velado em São Paulo

O corpo de Danilo Santos de Miranda está sendo velado no Sesc Pompeia, na Zona Oeste de São Paulo, nesta segunda-feira (30). O sociólogo, filósofo e ex-seminarista estava internado desde o início de outubro e morreu neste domingo (29). A causa da morte ainda não foi revelada.

Danilo foi diretor do Sesc São Paulo durante 40 anos, se tornando uma figura central na cultura paulistana. Durante esse período foram abertas diversas unidades do Sesc no Estado de São Paulo.

O velório começou às 8 horas restrito à família e, às 10 horas, foi liberada a entrada do público em geral. O velório continua até às 17 horas, quando ele será cremado no Cemitério Horto da Paz.