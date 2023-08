Polícia divulga "mugshot" de ex-presidente Donald Trump

A polícia da Geórgia, nos Estados Unidos, fichou nesta quinta-feira (24) o ex-presidente Donald Trump.

Ele tirou a "mugshot" (foto do réu) e ficou detido por alguns minutos em uma prisão estadual por tentar alterar o resultado das eleições dos Estados Unidos, em 2020, quando perdeu para o democrata Joe Biden. A foto viralizou nas redes sociais após o ex-presidente republicá-la no seu perfil do Twitter.

Trump também teve suas impressões digitais colhidas. O republicano passou cerca de 20 minutos sendo fichado na prisão do condado de Fulton e saiu por ter acordado com o juiz do caso o pagamento de uma fiança de US$ 200 mil (quase R$ 1 milhão R$ 976 mil, pela cotação do dólar nesta quinta).

É a primeira vez que um ex-presidente dos EUA é submetido a esse procedimento.

Embora esta seja a quarta acusação criminal contra Trump, é a primeira vez que o ex-governante é obrigado a comparecer a uma prisão superlotada e insalubre, diante das câmeras dos meios de comunicação de todo o mundo. Das últimas vezes, ele também não teve que tirar a famosa "mugshot", a fotografia dos réus. Devido a sua notoriedade, ele conseguiu evitar ser submetido à prática.