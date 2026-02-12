Setor de serviços cresce 2,8% em 2025, quinto ano seguido de alta

O setor de serviços que reúne atividades como transporte, turismo, restaurantes, salão de beleza e tecnologia da informação fechou 2025 com crescimento de 2,8%, apesar do recuo de 0,4% na passagem de novembro para dezembro. O resultado representa o quinto ano seguido de alta.

O dado faz parte da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta quinta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Rio de Janeiro.

Com o desempenho de dezembro, o setor está 0,4% abaixo do maior nível já registrado, em novembro de 2025, e 19,6% acima do patamar pré-pandemia de covid-19 (fevereiro de 2020).

Média móvel

A pesquisa do IBGE apura dados sobre 166 tipos de serviços. A média móvel trimestral, que aponta a tendência mais recente de comportamento do setor, teve variação nula (0%) na comparação com o período de três meses terminados em novembro.

Comportamento de 2025

O ano de 2025 foi predominantemente marcado por resultados positivos na comparação entre meses seguidos. Apenas janeiro (-0,3%) e dezembro ficaram no terreno negativo.

O saldo do ano passado teve o menor desempenho dos cinco anos seguidos de expansão nos serviços:

2020: -7,8%

2021: 10,9%

2022: 8,3%

2023: 2,9%

2024: 3,1%

2025: 2,8%

O tombo de 2020 é explicado pelos efeitos da pandemia de covid-19, que isolou pessoas e fechou negócios.

No conjunto, os últimos cinco anos apresentam expansão de 31%. No período, os destaques positivos ficam com os serviços de tecnologia da informação (84,4%), serviços técnico-profissionais (59,8%) e transporte terrestre (43,5%).

Influência do ano

Ao longo de 2025, os serviços ficaram no campo positivo em quatro das cinco atividades pesquisadas.

serviços de informação e comunicação: 5,5%

serviços profissionais, administrativos e complementares: +2,6%

transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio: +2,3%

serviços presta, outros serviços: -0,5%

Dos 166 serviços pesquisados, 53,6% terminaram o ano com alta. Entre os segmentos com maiores influências figuram portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; transporte aéreo de passageiros; rodoviário de carga; publicidade; e desenvolvimento e licenciamento de programas de computador.

Para o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, o resultado negativo em dezembro, não indica necessariamente uma mudança de tendência do setor.