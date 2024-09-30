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Polícia

Guarda Ambiental de Itaquá apoia trabalho de resgate de 42 pássaros

Agentes receberam a informação de que um veículo, vindo de Minas Gerais, estaria transportando ilegalmente pássaros engaioladas

30 setembro 2024 - 18h30 Por Da Região
Guarda Ambiental de Itaquá apoia trabalho de resgate de 42 pássaros

A Guarda Ambiental de Itaquaquecetuba apoiou, no último sábado (28), a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) em uma ocorrência que resultou no resgate de 42 pássaros da espécie picharro, presos em cubículos.

Segundo a Prefeitura, os agentes receberam a informação de que um veículo, vindo de Minas Gerais, estaria transportando ilegalmente pássaros engaiolados. Após a abordagem no km 41 da Rodovia Ayrton Senna, o condutor confessou que transportava os animais até o Brás, onde seriam vendidos por R$ 5 mil cada.

O homem foi conduzido para prestar esclarecimentos na Delegacia Central e vai responder no inquérito pela Lei 9.605/98, também conhecida como Lei de Crimes Ambientais. Os animais foram levados ao Centro de Recuperação de Animais Silvestres (CRAS-PET).

Para denúncias de crimes ambientais, a Guarda Ambiental pode ser acionada pelos telefones 153, (11) 4753-1108, (11) 4753-1421 e (11) 4642-4659.