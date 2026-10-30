Homem é preso suspeito de furtar moto dentro de condomínio residencial em Itaquá

Um homem foi preso, nesta quinta-feira (29), suspeito de furtar uma motocicleta que estava dentro de um condomínio residencial, em Itaquaquecetuba. Segundo a Polícia Militar, o veículo foi localizado por meio de um aplicativo de rastreamento, em um imóvel desabitado na Avenida Eldorado.
A ação aconteceu após a vítima procurar os policiais para relatar o acontecido. Era possível verificar a localização da moto, uma Yamaha XTZ 250 Lander, por meio de um aplicativo no celular.
Por volta das 3h30, as equipes chegaram ao endereço indicado e encontraram dois homens próximos ao veículo. Ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos tentaram fugir a pé. Um deles foi alcançado e detido, enquanto o outro conseguiu escapar.
Durante as buscas no imóvel, os agentes também localizaram dois capacetes, ferramentas e uma placa de identificação de outra motocicleta, uma Royal Enfield Hunter 350, que também tinha registro de furto.
Ainda durante a apresentação da ocorrência, uma segunda vítima compareceu à delegacia e relatou o furto de uma terceira moto, Honda CB 250F Twister. Ela apresentou imagens de câmeras de segurança que, segundo a PM, ajudaram a identificar as características dos suspeitos. O veículo ainda não foi encontrado.
O homem detido confessou participação no furto da Yamaha. A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba, onde a prisão em flagrante foi ratificada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.
A motocicleta recuperada e os capacetes foram devolvidos ao proprietário. Já a placa e as ferramentas foram apreendidas para investigação.