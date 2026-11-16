Motociclista morre após perder o controle e bater contra carro na Mogi-Bertioga

Um motociclista morreu após perder o controle e bater contra um carro, na noite deste domingo (15), no quilômetro 77 da Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), conhecida como Mogi-Bertioga, em Biritiba Mirim. A colisão aconteceu por volta das 19h31. As duas outras vítimas envolvidas no acidente não ficaram feridas.

Segundo o portal da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o passageiro e o condutor da motocicleta, uma Apache, estavam trafegando no sentido norte quando, por motivos a serem esclarecidos, o condutor perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária. Na sequência, o veículo bateu, transversalmente, contra um Jeep Renegade.

Com a força do impacto, o motorista da moto foi arremessado no chão. Ainda de acordo com os dados da ocorrência, uma das vítimas da motocicleta morreu, enquanto a outra ficou ilesa. A pessoa que estava no automóvel não sofreu ferimentos.