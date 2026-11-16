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Acidente

Motociclista morre após perder o controle e bater contra carro na Mogi-Bertioga

Passageiro da motocicleta e o motorista do carro não ficaram feridas

16 novembro 2026 - 10h44 Por Yasmin Torres - da Reportagem local
Motociclista morre após perder o controle e bater contra carro na Mogi-Bertioga Motociclista morre após perder o controle e bater contra carro na Mogi-Bertioga - (Foto: Portal / Artesp)

Um motociclista morreu após perder o controle e bater contra um carro, na noite deste domingo (15), no quilômetro 77 da Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), conhecida como Mogi-Bertioga, em Biritiba Mirim. A colisão aconteceu por volta das 19h31. As duas outras vítimas envolvidas no acidente não ficaram feridas.

Segundo o portal da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o passageiro e o condutor da motocicleta, uma Apache, estavam trafegando no sentido norte quando, por motivos a serem esclarecidos, o condutor perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária. Na sequência, o veículo bateu, transversalmente, contra um Jeep Renegade.

Com a força do impacto, o motorista da moto foi arremessado no chão. Ainda de acordo com os dados da ocorrência, uma das vítimas da motocicleta morreu, enquanto a outra ficou ilesa. A pessoa que estava no automóvel não sofreu ferimentos.

As faixas e o acostamento da pista norte foram interditados às 19h31 e liberados às 23h58. Às 23h47, a Polícia Técnica chegou ao local para realizar os trabalhos de perícia. Cinco minutos depois, às 23h52, o Guincho Leve-3213 removeu os dois veículos para a base da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

A Concessionária Novo Litoral (CNL), responsável pela via, informou que foi implantada a operação Pare e Siga pela faixa sul durante o atendimento. O trecho foi totalmente liberado às 23h58.