Um adolescente foi apreendido, nesta terça-feira (17), suspeito de dirigir uma motocicleta adulterada no bairro Residencial Fortuna, em Itaquaquecetuba. Segundo a Polícia Militar, ele estava acompanhado de um segundo suspeito que fugiu na tentativa de abordagem.
A ação aconteceu durante patrulhamento da PM, quando os agentes avistaram os dois indivíduos que demonstraram atitude suspeita ao perceberem a aproximação da viatura. A equipe acompanhou o condutor da moto que, na Rua Barra do Una, perdeu o controle da motocicleta e caiu no chão.
Na fiscalização, os policiais constataram que os sinais identificadores do veículo estavam suprimidos, incluindo placa, chassi e numeração do motor. O menor relatou ter adquirido a motocicleta momentos antes, por meio da plataforma Facebook Marketplace.
O adolescente foi encaminhado para atendimento médico, por conta da queda, sendo posteriormente transferido ao Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba. Após exame de raio-X, foi constatada fratura na perna esquerda, com indicação de intervenção cirúrgica.
A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde o delegado elaborou o boletim por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.
Devido à necessidade de atendimento médico, o adolescente permaneceu sob escolta policial, aguardando procedimento cirúrgico. Após a alta hospitalar, serão adotadas as providências legais cabíveis para seu encaminhamento à Fundação Casa.