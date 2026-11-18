Um adolescente foi apreendido, nesta terça-feira (17), suspeito de dirigir uma motocicleta adulterada no bairro Residencial Fortuna, em Itaquaquecetuba. Segundo a Polícia Militar, ele estava acompanhado de um segundo suspeito que fugiu na tentativa de abordagem.

A ação aconteceu durante patrulhamento da PM, quando os agentes avistaram os dois indivíduos que demonstraram atitude suspeita ao perceberem a aproximação da viatura. A equipe acompanhou o condutor da moto que, na Rua Barra do Una, perdeu o controle da motocicleta e caiu no chão.

Na fiscalização, os policiais constataram que os sinais identificadores do veículo estavam suprimidos, incluindo placa, chassi e numeração do motor. O menor relatou ter adquirido a motocicleta momentos antes, por meio da plataforma Facebook Marketplace.