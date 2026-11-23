Dois homens, de 42 e 37 anos, morreram após um acidente entre duas motocicletas por volta das 2h10 deste domingo (22), na Rodovia Índio Tibiriçá, na região de Ipelândia, em Suzano. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as motos estavam seguindo em sentidos opostos quando colidiram frontalmente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do homem de 42 anos no local. O outro motociclista foi socorrido ao Hospital e Maternidade de Suzano, mas não resistiu. A perícia foi realizada no local.