A Polícia Civil de São Paulo cumpre nesta quarta-feira (25) sete mandados de busca e apreensão e outros quatro de prisão em endereços na capital paulista e na região metropolitana, durante a Operação Prima Lex. A ação, coordenada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, por meio do Núcleo de Repressão aos Cibercrimes (Nuciber), mira uma organização criminosa envolvida no chamado golpe do falso advogado.
As diligências em São Paulo são realizadas por equipes do Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope). Os policiais prestam apoio operacional aos investigadores gaúchos no cumprimento das determinações judiciais.
A investigação apura a atuação de criminosos que utilizam indevidamente a identidade de advogados para enganar pessoas com processos judiciais em andamento.
Os suspeitos entram em contato com as vítimas e apresentam informações falsas sobre a liberação de valores, indenizações ou recebimento de créditos judiciais, criando a expectativa de que elas têm dinheiro a receber.
Para dar credibilidade à abordagem, os golpistas se passam por profissionais da advocacia e utilizam a relação de confiança entre o cliente e seu representante legal. A partir dessas falsas informações, convencem as vítimas a realizar transferências financeiras, causando prejuízos.
O delegado Tom Blumer, do Garra, destacou a importância da atuação conjunta entre as instituições, especialmente diante de crimes praticados por meios digitais, que podem envolver vítimas e suspeitos em diferentes estados.
“Os golpes praticados por meios digitais exigem uma resposta policial cada vez mais integrada e especializada. Não existem fronteiras para a atuação das forças de segurança. O Garra/Dope está à disposição para apoiar operações de outras unidades da Federação, contribuindo com capacidade operacional e profissionalismo para o cumprimento das determinações judiciais. A integração entre as instituições é fundamental para combater essas organizações e proteger a população”, afirmou.