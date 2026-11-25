A Polícia Civil de São Paulo cumpre nesta quarta-feira (25) sete mandados de busca e apreensão e outros quatro de prisão em endereços na capital paulista e na região metropolitana, durante a Operação Prima Lex. A ação, coordenada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, por meio do Núcleo de Repressão aos Cibercrimes (Nuciber), mira uma organização criminosa envolvida no chamado golpe do falso advogado.

As diligências em São Paulo são realizadas por equipes do Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope). Os policiais prestam apoio operacional aos investigadores gaúchos no cumprimento das determinações judiciais.

A investigação apura a atuação de criminosos que utilizam indevidamente a identidade de advogados para enganar pessoas com processos judiciais em andamento.

Os suspeitos entram em contato com as vítimas e apresentam informações falsas sobre a liberação de valores, indenizações ou recebimento de créditos judiciais, criando a expectativa de que elas têm dinheiro a receber.