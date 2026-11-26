Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os suspeitos são menores de idade e já foram identificados - (Foto: Arquivo / DS)
Uma adolescente, de 13 anos, denunciou ter sido vítima de estupro, no último domingo (22), em um campo de futebol, em Arujá. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os suspeitos são menores de idade e já foram identificados.
Os envolvidos devem ser ouvidos pela Polícia Civil nos próximos dias, ainda de acordo com a SSP. As roupas da vítima foram apreendidas e encaminhadas para perícia. A investigação segue sob sigilo.