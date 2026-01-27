Corpo é encontrado dentro d'água em Arujá

A Polícia Civil encontrou, nesta segunda-feira (26), um corpo de um homem que estava dentro d’água, na Avenida Governador Mário Covas Júnior, em Arujá. O caso foi registrado como morte suspeita na delegacia da cidade.
Os policiais foram acionados para atender a ocorrência e, no local, encontraram o corpo da vítima submerso. O Corpo de Bombeiros foi chamado e eles realizaram o resgate do homem, que já estava sem vida.
A perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e a Polícia Civil segue investigando o ocorrido.