Jornal Diário de Suzano - 27/01/2026
Arujá

Corpo é encontrado dentro d'água em Arujá

Policiais seguem investigando; o caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Arujá

27 janeiro 2026 - 13h01Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
venida Governador Mário Covas Júnior, em Arujávenida Governador Mário Covas Júnior, em Arujá - (Foto: Reprodução/Google Street View)

A Polícia Civil encontrou, nesta segunda-feira (26), um corpo de um homem que estava dentro d’água, na Avenida Governador Mário Covas Júnior, em Arujá. O caso foi registrado como morte suspeita na delegacia da cidade.

Os policiais foram acionados para atender a ocorrência e, no local, encontraram o corpo da vítima submerso. O Corpo de Bombeiros foi chamado e eles realizaram o resgate do homem, que já estava sem vida.

A perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e a Polícia Civil segue investigando o ocorrido.

