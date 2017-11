Família de bolivianos é amarrada durante assalto em Itaquá; suspeito do crime é preso

Uma família de bolivianos foi amarrada e mantida refém durante um assalto, na madrugada desta quarta-feira (29), na Rua Piraí, no Jardim São Roberto, em Itaquaquecetuba. Ao todo, cinco bandidos invadiram a casa buscando uma quantia de aproximadamente de R$ 30 mil. A Polícia Militar (PM) recebeu denúncia sobre o crime e conseguiu deter um dos integrantes da quadrilha.

De acordo com a polícia, a invasão ocorreu por volta das 2 horas. A suspeita é que o roubo tenha sido premeditado, já que o suspeito detido afirmou que a quadrilha tinha informações privilegiadas sobre a movimentação de pessoas no local, inclusive sobre uma alta quantia em dinheiro que a família mantinha no imóvel.

Os PMs, que atenderam ao caso, informaram que a prisão deste assaltante só foi possível, depois que vizinhos suspeitaram da movimentação na casa dos bolivianos. A polícia procura informações para encontrar os demais integrantes da quadrilha, que conseguiram fugir após pularem por telhados vizinhos ao imóvel das vítimas.

A quantia exata da quantia roubada não foi contabilizada pelas vítimas. O paradeiro dos foragidos deve ser investigado pela Polícia Civil. Até o fechamento desta publicação, a polícia não tinha pistas sobre os suspeitos.