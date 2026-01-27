GCM de Itaquá desmantela casa-bomba na Terra Prometida

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba desmantelou, na tarde desta sexta-feira (23), uma casa-bomba utilizada para o armazenamento de drogas no bairro Terra Prometida. A ação foi realizada durante patrulhamento preventivo, após os agentes receberem uma denúncia sobre um imóvel com indícios de movimentação do tráfico de drogas na região.



No local, uma residência desabitada, os agentes perceberam um forte odor característico de entorpecentes logo ao entrarem no quintal. Durante a vistoria, sob uma cama foram encontradas 426 porções de drogas, sendo 186 papelotes de cocaína, 133 eppendorfs de crack, 40 invólucros de haxixe, 31 porções de skank, 26 de drogas k e 10 buchas de maconha.



Além dos entorpecentes, foram apreendidos três cadernos com anotações da contabilidade do tráfico, R$ 940 em dinheiro trocado e um simulacro de pistola. “Essa ação demonstra o compromisso da nossa gestão com a segurança da população. Não vamos tolerar o tráfico de drogas. Investimos em estrutura, inteligência e valorização da GCM para garantir mais tranquilidade às famílias”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.



O secretário de Governo, Marcello Barbosa, ressaltou o trabalho integrado desenvolvido pela gestão. “O fortalecimento das forças de segurança e a atuação estratégica das equipes têm apresentado resultados concretos. Essa ocorrência é reflexo de uma gestão que dá respaldo total às ações que combatem a criminalidade.”



Já o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira, enfatizou a eficiência da operação. “A atuação da GCM foi técnica, rápida e eficiente, a partir de uma denúncia recebida durante o patrulhamento. Continuaremos intensificando as ações preventivas e operacionais para retirar drogas de circulação e enfraquecer o tráfico em todas as regiões do município.”



Todo o material apreendido foi recolhido e a ocorrência apresentada na Delegacia Central, onde o caso será investigado.