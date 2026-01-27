Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 27 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 27/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

GCM de Mogi prende um por tráfico de drogas e outro por roubo

Primeiro foi flagrado com uma bolsa com mais de 130 porções de maconha, cocaína e crack e o outro estava foragido da Justiça

27 janeiro 2026 - 16h30Por De Mogi
- (Foto: Divulgação/PMMC)

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes prendeu, entre a tarde de segunda-feira (26/01) e a madrugada de terça (27/01), dois homens, um por tráfico de drogas e o outro por roubo. O primeiro caso aconteceu em Braz Cubas e o segundo no Conjunto Santo Ângelo.

Por volta das 13h de segunda, uma equipe estava atendendo a uma ocorrência no distrito de Braz Cubas quando notou um homem caminhando pela avenida Julio Simões em atitude suspeita. Ele estava com uma bolsa transversal e, quando viu a viatura, saiu correndo.

Os guardas o perseguiram e conseguiram alcançá-lo. No momento da abordagem, o suspeito jogou a bolsa no córrego dos Canudos, que fica no entorno da via, mas foi detido. Com a ajuda de moradores da região, a GCM conseguiu resgatar a bolsa, que continha 25 porções de maconha, 55 porções de cocaína e 51 porções de crack. O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, assim como as substâncias.

Foragido

No Conjunto Santo Ângelo, um grupo em atitude suspeita foi flagrado pela Guarda no início da madrugada desta terça. A equipe estava no bairro em patrulhamento preventivo e abordou os homens. Um deles, ao fornecer seus dados pessoais, não foi localizado pelo sistema, que apontou divergência de informações. 

Ao ser questionado, o suspeito confessou que estava foragido da Justiça pelo crime de roubo. Os guardas o conduziram à Central de Flagrantes. 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Pai e filho são presos em desmanche ilegal de veículos roubados e furtados em Ferraz
Polícia

Pai e filho são presos em desmanche ilegal de veículos roubados e furtados em Ferraz

Corpo é encontrado dentro d'água em Arujá
Arujá

Corpo é encontrado dentro d'água em Arujá

GCM de Itaquá desmantela casa-bomba na Terra Prometida
Itaquáquecetuba

GCM de Itaquá desmantela casa-bomba na Terra Prometida

Três foragidos são capturados pelo Smart Mogi e outro é preso por descumprimento de medida protetiva
Mogi das Cruzes

Três foragidos são capturados pelo Smart Mogi e outro é preso por descumprimento de medida protetiva

Idoso é investigado por assassinato após morte de jovem em Mogi
Polícia

Idoso é investigado por assassinato após morte de jovem em Mogi

Jovem morre em acidente de moto e carro de motorista que fugiu é incendiado por populares em Itaquá
Polícia

Jovem morre em acidente de moto e carro de motorista que fugiu é incendiado por populares em Itaquá