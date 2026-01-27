GCM de Mogi prende um por tráfico de drogas e outro por roubo

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes prendeu, entre a tarde de segunda-feira (26/01) e a madrugada de terça (27/01), dois homens, um por tráfico de drogas e o outro por roubo. O primeiro caso aconteceu em Braz Cubas e o segundo no Conjunto Santo Ângelo.
Por volta das 13h de segunda, uma equipe estava atendendo a uma ocorrência no distrito de Braz Cubas quando notou um homem caminhando pela avenida Julio Simões em atitude suspeita. Ele estava com uma bolsa transversal e, quando viu a viatura, saiu correndo.
Os guardas o perseguiram e conseguiram alcançá-lo. No momento da abordagem, o suspeito jogou a bolsa no córrego dos Canudos, que fica no entorno da via, mas foi detido. Com a ajuda de moradores da região, a GCM conseguiu resgatar a bolsa, que continha 25 porções de maconha, 55 porções de cocaína e 51 porções de crack. O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, assim como as substâncias.
Foragido
No Conjunto Santo Ângelo, um grupo em atitude suspeita foi flagrado pela Guarda no início da madrugada desta terça. A equipe estava no bairro em patrulhamento preventivo e abordou os homens. Um deles, ao fornecer seus dados pessoais, não foi localizado pelo sistema, que apontou divergência de informações.
Ao ser questionado, o suspeito confessou que estava foragido da Justiça pelo crime de roubo. Os guardas o conduziram à Central de Flagrantes.