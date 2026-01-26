Idoso é investigado por assassinato após morte de jovem em Mogi

Um homem, de 71 anos, é investigado por homicídio após a morte de um homem, de 24 anos, ocorrida na madrugada de domingo (25), na Vila Natal, em Mogi das Cruzes.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o investigado compareceu à delegacia e contou que houve uma discussão após ele retirar do muro de sua casa uma sacola que estaria relacionada ao tráfico de drogas.

Durante o desentendimento, o jovem tentou agredir o idoso, momento em que ele esfaqueou o homem. A vítima foi socorrida ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a faca utilizada foi apreendida. Foram requisitados exames aos Institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC).

O caso foi registrado como homicídio e localização/apreensão de objeto na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.