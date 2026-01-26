Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 25/01/2026
Polícia

Jovem morre em acidente de moto e carro de motorista que fugiu é incendiado por populares em Itaquá

Segundo a SSP, a motocicleta conduzida pela vítima colidiu contra um veículo que foi incendiado após o motorista fugir do local

26 janeiro 2026 - 10h03Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Jovem morre em acidente de moto e carro de motorista que fugiu é incendiado por populares em ItaquáJovem morre em acidente de moto e carro de motorista que fugiu é incendiado por populares em Itaquá - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um jovem de 23 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito na madrugada de domingo (25), na Estrada do Campo Limpo, em Itaquaquecetuba. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a motocicleta conduzida pela vítima colidiu contra um veículo, que foi incendiado por populares após o motorista ser ameaçado de agressão e fugir do local.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o pai da vítima teria invadido uma residência, na tentativa de localizar o motorista, e ameaçou uma moradora. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros e a ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor e ameaça na Delegacia de Itaquaquecetuba.

A polícia segue investigando para maior esclarecimento dos fatos.

