Jovem morre em acidente de moto e carro de motorista que fugiu é incendiado por populares em Itaquá

Um jovem de 23 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito na madrugada de domingo (25), na Estrada do Campo Limpo, em Itaquaquecetuba. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a motocicleta conduzida pela vítima colidiu contra um veículo, que foi incendiado por populares após o motorista ser ameaçado de agressão e fugir do local.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o pai da vítima teria invadido uma residência, na tentativa de localizar o motorista, e ameaçou uma moradora. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros e a ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor e ameaça na Delegacia de Itaquaquecetuba.

A polícia segue investigando para maior esclarecimento dos fatos.