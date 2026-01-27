Pai e filho são presos em desmanche ilegal de veículos roubados e furtados em Ferraz

Pai e filho foram presos em flagrante em Ferraz de Vasconcelos, nesta terça-feira (27), durante a Operação Patronus I, que tem o objetivo de combater desmanches ilegais de veículos roubados e furtados, além de fraudes contra seguradoras. Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em endereços na capital paulista, Guarulhos e Ferraz de Vasconcelos.

A ação é deflagrada pela Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e coordenada pela 3ª Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas (Divecar) que, a partir de investigações prévias e monitoramento na região da Cidade Tiradentes, na zona leste da capital, identificou núcleos criminosos responsáveis pelo armazenamento ilegal de peças automotivas.

Segundo o delegado divisionário da 3ª Divecar, Arnaldo Rocha, uma prisão realizada em maio em um desses desmanches contribuiu de forma decisiva para o avanço das apurações sobre o esquema ilícito. Na ocasião, foram localizadas peças de ao menos oito veículos com registros de roubo, furto ou fraude contra seguradoras.

Durante o cumprimento dos mandados nesta terça-feira, com apoio de equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), pai e filho foram presos em um desmanche localizado em Ferraz de Vasconcelos. O pai é apontado como um dos líderes da organização criminosa investigada.

A perícia técnica foi acionada, e os dois presos foram encaminhados à 3ª Divecar, do Deic, onde a ocorrência está sendo registrada. A Operação Patronus I, da qual o nome faz referência aos “patrões” dos desmanches ilegais, segue em andamento.

“Deflagrar esse tipo de operação é fundamental porque é a única forma de asfixiar a cadeia logística de peças clandestinas. Ao sufocar esse mercado ilegal, também combatemos diretamente os furtos e roubos de veículos, que só acontecem porque há quem compre essas peças”, afirmou o delegado.