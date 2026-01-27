Três foragidos são capturados pelo Smart Mogi e outro é preso por descumprimento de medida protetiva

O Smart Mogi identificou três procurados pela Justiça durante o último fim de semana. As câmeras da Prefeitura enviaram alerta ao Centro de Operações Integradas (COI) e uma equipe da Guarda Civil Municipal foi até os locais onde estavam os foragidos e fizeram a prisão. Além disso, a GCM prendeu outro suspeito por descumprimento de medida protetiva.

O primeiro caso ocorreu na madrugada de sábado (24), no distrito de Cezar de Souza. Uma equipe foi ao local onde estava o homem, que além de ter um mandado em aberto, estava usando de forma indevida o espaço público que fica do lado da base da GCM.

Em consulta ao sistema, foi constatado que se tratava de uma pessoa procurada pela Justiça. Os guardas o conduziram à Central de Flagrantes, onde permaneceu detido.

Na noite de domingo (25), no Jardim Betânia, uma das câmeras de reconhecimento facial do Smart identificou um procurado. Imediatamente, o COI foi avisado e uma equipe que estava na região em patrulhamento preventivo localizou o homem, que passava pelo trecho dirigindo um carro. Segundo a pasta, o suspeito seguiu preso na Central de Flagrantes.

No mesmo dia, o COI recebeu um segundo alerta, dessa vez pelas câmeras da estação ferroviária de Mogi das Cruzes. O suspeito foi detido por uma equipe da Diária Especial de Atividade Complementar (Deac) e levado até à Central de Flagrantes.

Ainda no domingo, um homem foi preso por descumprimento a uma medida protetiva em Biritiba Ussú. O COI recebeu uma denúncia pelo 153 de que uma vítima com medida protetiva estava com o agressor na porta de sua casa.

A GCM foi até o local e flagrou o homem na frente da residência, onde não poderia estar devido à medida concedida pela Justiça para proteção da vítima. Ele foi detido e entregue à Polícia Civil da cidade.