Trio é preso e adolescente apreendido por extorsão em Arujá

Um adolescente de 16 anos foi apreendido e três homens, de 18, 25 e 26 anos, foram presos em flagrante por extorsão contra uma mulher motorista de aplicativo, na noite desta segunda-feira (6), no bairro Jardim Leika, em Arujá.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo de veículo e, ao chegar no local, avistou um carro em alta velocidade.

Em seguida, um dos suspeitos, que estava próximo a uma viela, tentou fugir ao ver os policiais, mas foi alcançado e abordado. O segundo foi encontrado caminhando e também foi detido.

A vítima, uma mulher, que apareceu logo depois dentro do veículo, contou que é motorista de aplicativo. Segundo ela, um dos suspeitos solicitou uma corrida na Rua Negrão, mas, ao chegar ao local, foi anunciando o assalto. Na sequência, os criminosos entraram no carro e passaram a circular com a motorista, exigindo que ela realizasse transferência bancária.

Os outros dois suspeitos, sendo um deles menor de idade, foram localizados posteriormente. Um dos criminosos indicou onde estava o simulacro de arma de fogo utilizado na ação, que foi apreendido. Os homens foram autuados em flagrante e o adolescente, apreendido.



O caso foi registrado como ato infracional análogo a extorsão, extorsão, corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos e localização/apreensão de objeto na Delegacia de Arujá.