A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes foi destaque no Sampa Police Motorcycle Rodeo, competição com provas de habilidade em motocicletas realizada neste sábado (14/11), em São Paulo. Edgar da Silva Pinto foi o primeiro colocado no campeonato, enquanto Cleverton Vilela ficou com a terceira posição.

A competição foi organizada pela Associação Brasileira dos Instrutores de Motociclismo (ABIM) e reuniu cerca de 100 motociclistas, entre representantes de Guardas Civis Municipais, Polícia Militar, Polícia Civil e Exército, além de motociclistas civis.

Durante o evento, os motociclistas realizaram provas que testam o controle de motocicletas em baixa velocidade, equilíbrio, precisão e contorno de cones em espaço delimitado. Os participantes realizaram as manobras em um circuito montado na Praça Heróis da FEB, no bairro de Santana.