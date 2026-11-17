A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes foi destaque no Sampa Police Motorcycle Rodeo, competição com provas de habilidade em motocicletas realizada neste sábado (14/11), em São Paulo. Edgar da Silva Pinto foi o primeiro colocado no campeonato, enquanto Cleverton Vilela ficou com a terceira posição.
A competição foi organizada pela Associação Brasileira dos Instrutores de Motociclismo (ABIM) e reuniu cerca de 100 motociclistas, entre representantes de Guardas Civis Municipais, Polícia Militar, Polícia Civil e Exército, além de motociclistas civis.
Durante o evento, os motociclistas realizaram provas que testam o controle de motocicletas em baixa velocidade, equilíbrio, precisão e contorno de cones em espaço delimitado. Os participantes realizaram as manobras em um circuito montado na Praça Heróis da FEB, no bairro de Santana.
Mogi das Cruzes foi representado por guardas civis municipais das Rondas Ostensivas com Motocicletas (Romo). O grupamento faz parte da estrutura da Guarda Civil Municipal, com ações preventivas e ostensivas. As equipes recebem treinamento específico para a ação com a utilização de motos, garantindo um atendimento mais rápido e eficiente a ocorrências, inclusive em locais de difícil acesso.
A população também pode colaborar com o trabalho desenvolvido pela Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes. A corporação pode ser acionada em casos de emergência ou receber denúncias pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.