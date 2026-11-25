A região conta com, ao menos, 280 ônibus com acesso à internet. Segundo levantamento, três cidades contam com o serviço. As prefeituras relataram estudar a implementação e ampliação do serviço.

Em Suzano, a frota é composta por 120 veículos, que não contam com o acesso à internet aos passageiros.

Em nota, a Prefeitura de Suzano relatou procurar a empresa responsável, para um estudo de implementação do acesso. "A Prefeitura de Suzano já solicitou um estudo para a Radial Mais Transporte para verificar a viabilidade para implantar o Wi-Fi nos ônibus municipais", disse.

Por outro lado, Mogi das Cruzes conta com a maior frota de ônibus com Wi-Fi. "A frota do sistema municipal de transporte coletivo de Mogi das Cruzes conta com 217 ônibus. Todos possuem equipamento de Wi-Fi e para ter acesso, o usuário faz um cadastro no primeiro acesso", relatou a Prefeitura em nota.