A região conta com, ao menos, 280 ônibus com acesso à internet. Segundo levantamento, três cidades contam com o serviço. As prefeituras relataram estudar a implementação e ampliação do serviço.
Em Suzano, a frota é composta por 120 veículos, que não contam com o acesso à internet aos passageiros.
Em nota, a Prefeitura de Suzano relatou procurar a empresa responsável, para um estudo de implementação do acesso. "A Prefeitura de Suzano já solicitou um estudo para a Radial Mais Transporte para verificar a viabilidade para implantar o Wi-Fi nos ônibus municipais", disse.
Por outro lado, Mogi das Cruzes conta com a maior frota de ônibus com Wi-Fi. "A frota do sistema municipal de transporte coletivo de Mogi das Cruzes conta com 217 ônibus. Todos possuem equipamento de Wi-Fi e para ter acesso, o usuário faz um cadastro no primeiro acesso", relatou a Prefeitura em nota.
Em Ferraz de Vasconcelos, são 42 ônibus, todos equipados com itens de acessibilidade, incluindo elevadores, ar-condicionado e Wi-Fi.
Guararema compartilhou que conta com uma frota de 21 ônibus com Wi-Fi gratuito desde 2025.
Itaquaquecetuba relatou que os ônibus do sistema municipal de transporte coletivo não possuem Wi-Fi gratuito. Os passageiros avaliaram com otimismo o serviço e a possibilidade de implantação nas demais cidades.
A estudante, Camille Soares, de Suzano, relatou que acha válida a implementação. "Eu acho que seria muito bom. Usaria para avisar minha mãe e compartilhar minha localização em tempo real. Dá mais segurança", compartilhou. A passageira, Dandara Fernandes, compartilhou que também se beneficiaria do acesso. “É uma boa opção. Eu usaria para realizar os pagamentos, além de compartilhar minha localização”, comentou.