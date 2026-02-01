2,3 mil ocorrências de pipas na rede elétrica deixam 265 mil sem luz na região

O Alto Tietê registrou 2,3 mil ocorrências envolvendo pipas na rede elétrica, em 2025, um crescimento de 19% em relação ao ano anterior. Com isso, mais de 265 mil residências, comércios e indústrias foram afetados por interrupções no fornecimento de luz causadas pelo contato das pipas com a fiação.

As informações são da EDP, distribuidora de energia para as cidades da região. A empresa consolidou os dados de ocorrências atendidas de pipas na rede elétrica.

Claudemir Siqueira, gestor de operação da EDP, ressalta a importância de escolher locais seguros e longe da rede elétrica para a prática. "O contato das pipas com a fiação representa um risco enorme de acidentes, que pode até levar a óbito, além de causar grande impacto ao fornecimento de energia. Por isso, sempre recomendamos que as pessoas devem buscar espaços abertos, como parques e campos, e que nunca tentem resgatar pipas enroscadas nos cabos elétricos".

As linhas de pipas - com ou sem cerol ou produtos cortantes - causam desligamentos ao romper os cabos de energia e podem provocar curtos-circuitos ao ficarem presas na fiação. O uso de materiais metalizados nas rabiolas e no revestimento das pipas potencializa ainda mais os riscos para toda a população.

A tecnologia do Centro de Operações Integrado (COI) da EDP ajuda a reduzir o impacto ao fornecimento de energia por meio de manobras automatizadas no sistema de distribuição. Porém, os transtornos provocados por ocorrências como essas podem ser grandes, interrompendo o serviço para bairros inteiros. Na maioria das situações, equipes técnicas precisam ser direcionadas para o atendimento em campo, realizar a retirada da pipa, limpeza da rede e reparo dos danos causados, e, por questão de segurança, os clientes próximos ao local ficam com o fornecimento de energia interrompido até a finalização dos trabalhos.

Trabalho de conscientização

A EDP atua junto às comunidades de sua atuação levando informação de qualidade sobre segurança e consumo consciente da energia. Os projetos Van da Boa Energia, unidade móvel de atendimento, e dos Agentes da Boa Energia, técnicos que fazem visita porta a porta, percorrem bairros da área de concessão, facilitando o aceso aos principais serviços realizados na agência presencial e disponibilizando conteúdo e atividades sobre uso seguro e eficiente da energia elétrica, incluindo a prática da brincadeira com pipas.

As dicas de segurança são: dê preferência a áreas abertas, como praças e terrenos descampados, longe de qualquer tipo de instalação elétrica, postes, rede de energia, cabos telefônicos ou antenas de telecomunicação; se a pipa ficar presa na rede elétrica, não tente retirá-la. Não use de varas e não suba em estruturas como postes, muros ou lajes. Apenas profissionais treinados da concessionária podem intervir com segurança; nunca arremesse objetos nos cabos de energia na tentativa de soltar a pipa - essa prática pode provocar sérios acidentes; jamais use cerol ou "linha chilena".

Seu uso é proibido, extremamente perigoso, e as substâncias cortantes podem danificar a camada protetora dos fios, causando curto-circuito e acidentes graves.

Rabiolas metalizadas são condutoras de energia e podem causar choques elétricos em contato com a rede de distribuição de energia.

Em situações de risco ou ocorrências relacionadas com as redes elétricas, mantenha distância, isole o local e acione imediatamente a EDP por meio dos canais oficiais de atendimento:

Em situações de risco ou ocorrências relacionadas com as redes elétricas, mantenha distância, isole o local e acione imediatamente a EDP por meio dos canais oficiais de atendimento:



