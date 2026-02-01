Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

2,3 mil ocorrências de pipas na rede elétrica deixam 265 mil sem luz na região

Claudemir Siqueira, gestor de operação da EDP, ressalta a importância de escolher locais seguros e longe da rede elétrica para a prática

01 fevereiro 2026 - 18h00Por da Região
2,3 mil ocorrências de pipas na rede elétrica deixam 265 mil sem luz na região2,3 mil ocorrências de pipas na rede elétrica deixam 265 mil sem luz na região - (Foto: Divulgação )

O Alto Tietê registrou 2,3 mil ocorrências envolvendo pipas na rede elétrica, em 2025, um crescimento de 19% em relação ao ano anterior. Com isso, mais de 265 mil residências, comércios e indústrias foram afetados por interrupções no fornecimento de luz causadas pelo contato das pipas com a fiação.

As informações são da EDP, distribuidora de energia para as cidades da região. A empresa consolidou os dados de ocorrências atendidas de pipas na rede elétrica.

Claudemir Siqueira, gestor de operação da EDP, ressalta a importância de escolher locais seguros e longe da rede elétrica para a prática. "O contato das pipas com a fiação representa um risco enorme de acidentes, que pode até levar a óbito, além de causar grande impacto ao fornecimento de energia. Por isso, sempre recomendamos que as pessoas devem buscar espaços abertos, como parques e campos, e que nunca tentem resgatar pipas enroscadas nos cabos elétricos".

As linhas de pipas - com ou sem cerol ou produtos cortantes - causam desligamentos ao romper os cabos de energia e podem provocar curtos-circuitos ao ficarem presas na fiação. O uso de materiais metalizados nas rabiolas e no revestimento das pipas potencializa ainda mais os riscos para toda a população.

A tecnologia do Centro de Operações Integrado (COI) da EDP ajuda a reduzir o impacto ao fornecimento de energia por meio de manobras automatizadas no sistema de distribuição. Porém, os transtornos provocados por ocorrências como essas podem ser grandes, interrompendo o serviço para bairros inteiros. Na maioria das situações, equipes técnicas precisam ser direcionadas para o atendimento em campo, realizar a retirada da pipa, limpeza da rede e reparo dos danos causados, e, por questão de segurança, os clientes próximos ao local ficam com o fornecimento de energia interrompido até a finalização dos trabalhos.

Trabalho de conscientização

A EDP atua junto às comunidades de sua atuação levando informação de qualidade sobre segurança e consumo consciente da energia. Os projetos Van da Boa Energia, unidade móvel de atendimento, e dos Agentes da Boa Energia, técnicos que fazem visita porta a porta, percorrem bairros da área de concessão, facilitando o aceso aos principais serviços realizados na agência presencial e disponibilizando conteúdo e atividades sobre uso seguro e eficiente da energia elétrica, incluindo a prática da brincadeira com pipas.

As dicas de segurança são: dê preferência a áreas abertas, como praças e terrenos descampados, longe de qualquer tipo de instalação elétrica, postes, rede de energia, cabos telefônicos ou antenas de telecomunicação; se a pipa ficar presa na rede elétrica, não tente retirá-la. Não use de varas e não suba em estruturas como postes, muros ou lajes. Apenas profissionais treinados da concessionária podem intervir com segurança; nunca arremesse objetos nos cabos de energia na tentativa de soltar a pipa - essa prática pode provocar sérios acidentes; jamais use cerol ou "linha chilena". 

Seu uso é proibido, extremamente perigoso, e as substâncias cortantes podem danificar a camada protetora dos fios, causando curto-circuito e acidentes graves.

Rabiolas metalizadas são condutoras de energia e podem causar choques elétricos em contato com a rede de distribuição de energia.

Em situações de risco ou ocorrências relacionadas com as redes elétricas, mantenha distância, isole o local e acione imediatamente a EDP por meio dos canais oficiais de atendimento:
Central de Atendimento: 0800 721 0123 - Site www.edponline.com.br - Aplicativo EDP Online (compatível com tablets e smartphones) - WhatsApp (11) 93465-2888 Todos os canais de relacionamento são gratuitos e funcionam 24 horas. Para mais dicas de segurança com energia, acesse: www.edp.com.br/seguranca.

CONCESSIONÁRIA

A empresa tem mais de 12.000 funcionários diretos e terceirizados. No Brasil, a EDP também oferece soluções energéticas voltadas para o mercado B2B, como geração solar distribuída e venda de energia no mercado livre. Seu negócio de Distribuição atende a cerca de 3,8 milhões de clientes no estado de São Paulo e no estado do Espírito Santo. 

