Alto Tietê busca integrar tecnologia na área da Saúde

As cidades do Alto Tietê têm procurado integrar ainda mais a tecnologia na área da saúde, através do agendamento online. Por meio de aplicativos desenvolvidos pelas Secretarias de Saúde, é possível realizar o agendamento para consultas e exames sem sair de casa.

Em Suzano, as 12 Unidades de Saúde da Família (UFSs) possuem o aplicativo “Saúde Suzano”, uma ferramenta para que a população possa marcar consultas. Segundo os dados da pasta, 7% dos agendamentos foram realizados de forma online no último trimestre de 2025. Já nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), só é possível agendar presencialmente.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes lançou o 'Sistema Integrado de Saúde (SIS) na Palma da Mão', em setembro de 2025. O novo sistema está em fase de implantação e deve finalizar esse processo entre 8 e 12 meses. A partir dele, o paciente é contatado por ligação telefônica ou mensagem no celular, confirmando a consulta agendada. Já o atendimento de emergência não precisa de agendamento, bastando procurar a Unidade de Pronto Atendimento mais próxima.

O município de Ferraz de Vasconcelos também conta com agendamento online. Segundo a Secretaria de Saúde, a ferramenta facilitou a vida dos pacientes, pois se tornou uma opção mais rápida e fácil, sendo possível marcar consultas pelo celular ou computador. A média de agendamentos de consultas online tem se mantido no índice de 38%, enquanto a forma presencial ficou nos 62%.

Já na cidade de Itaquaquecetuba, os agendamentos são realizados de forma 100% presencial, diretamente nas unidades. Esse modelo foi adotado para garantir acolhimento individualizado, melhor avaliação das necessidades de cada usuário e organização adequada do fluxo de atendimento, conforme os protocolos da atenção básica. A Secretaria de Saúde Municipal afirmou ainda que segue acompanhando e avaliando continuamente estratégias que possam aprimorar o acesso aos serviços.