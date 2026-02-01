Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 01 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 01/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Alto Tietê registra três casos de entrega voluntária para adoção

Processo começa quando a gestante ou parturiente manifesta interesse em entregar o recém-nascido para adoção

01 fevereiro 2026 - 16h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Alto Tietê registra três casos de entrega voluntária para adoçãoAlto Tietê registra três casos de entrega voluntária para adoção - (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

As cidades de Santa Isabel e Ferraz de Vasconcelos registraram, juntas, três entregas voluntárias para adoção neste ano. A medida é amparada pela legislação brasileira (Lei 13.509/2017), que assegura sigilo durante o processo.

Segundo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), a Comarca de Santa Isabel registrou uma entrega em abril e a Comarca de Ferraz duas em maio.

Já no estado de São Paulo, de acordo com o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, gerido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foram 173 entregas voluntárias de recém-nascidos neste ano.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) explica que a entrega voluntária busca garantir o direito da mulher de decidir se deseja ou não exercer a maternidade, além de reduzir os riscos de abandono de bebês em locais públicos ou a entrega irregular para pessoas sem autorização judicial.

O processo começa quando a gestante ou parturiente manifesta interesse em entregar o recém-nascido para adoção. Isso pode ser feito diretamente ao juiz ou por meio de uma comunicação enviada por hospitais, maternidades, unidades de saúde, escolas, conselhos tutelares ou centros de assistência social. Também é possível iniciar o procedimento com uma petição encaminhada à Vara da Infância e da Juventude.

Durante todo o processo, uma equipe interprofissional acompanha a mulher desde o primeiro atendimento até 180 dias após o parto, período em que ela pode se arrepender da decisão.

Depois do nascimento, cabe à mãe biológica decidir se quer ver o bebê, amamentar e escolher o nome da criança. O juiz é responsável por determinar a medida de acolhimento, preferencialmente em uma família acolhedora, e autorizar o registro civil do recém-nascido com todas as informações de origem biológica, garantindo o direito da criança de conhecer sua origem biológica.

O CNJ destaca ainda que a mulher ou o genitor têm 10 dias para se arrepender da decisão, contados a partir da intimação da sentença que extingue o poder familiar. Esse prazo é legal, não pode ser prorrogado nem interrompido, e é contado em dias corridos.
Somente após o fim desse período, o juiz pode declarar a criança apta para adoção, permitindo que ela seja acolhida por pessoas devidamente habilitadas no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA).
 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Equipe da Operação Verão atende a 43 ocorrências durante 2 horas em Mogi
Região

Equipe da Operação Verão atende a 43 ocorrências durante 2 horas em Mogi

Fundo Social de Poá abre inscrições para cursos gratuitos do projeto Mãos que Fazem
Região

Fundo Social de Poá abre inscrições para cursos gratuitos do projeto Mãos que Fazem

Serviço online recebe denúncias de maus-tratos contra animais
Região

Serviço online recebe denúncias de maus-tratos contra animais

Casa da Mulher Paulista promove palestra sobre saúde mental
Região

Casa da Mulher Paulista promove palestra sobre saúde mental

Arujá intensifica ações de zeladoria para prevenir alagamentos durante período de chuvas
Região

Arujá intensifica ações de zeladoria para prevenir alagamentos durante período de chuvas

CPTM alerta alterações operacionais nas linhas 11-Coral e 12-Safira no Alto Tietê
Região

CPTM alerta alterações operacionais nas linhas 11-Coral e 12-Safira no Alto Tietê