APCD Regional Mogi das Cruzes abre triagem de pacientes para atendimento odontológico em 2024

A Associação Paulista dos Cirurgiões-Dentistas Regional Mogi das Cruzes (APCD-RMC) abriu vagas para a triagem de pacientes em 2024. Os atendimentos são voltados a moradores de toda a região do Alto Tietê, que necessitam de tratamento odontológico nas especialidades de Cirurgia Oral, Endodontia, Dentística, Harmonização Orofacial, Implantes, Ortodontia e Próteses. Os atendimentos são oferecidos a custos reduzidos, sendo que os pacientes arcam apenas com os custos dos materiais utilizados nos tratamentos. Os agendamentos já estão abertos e podem ser realizados por meio do telefone 4790-3969 - ramal 1.

As triagens são realizadas semanalmente, às quartas-feiras, e os atendimentos fazem parte das atividades acadêmicas da APCD-RMC, sendo realizados durante as aulas clínicas dos cursos de pós-graduação. Qualquer pessoa residente na região do Alto Tietê pode solicitar o agendamento. O paciente pagará uma taxa simbólica pela consulta, no valor de R$ 20,00, e deve levar um raio-x panorâmico com vigência máxima de seis meses para complementação do exame clínico da arcada dentária, a ser realizado pelo cirurgião-dentista durante a triagem.

APCD Regional Mogi das Cruzes é uma entidade sem fins lucrativos e, por este motivo, os tratamentos são realizados com valores reduzidos. A Associação arca com as despesas de mão de obra e de toda a infraestrutura clínica, sendo que os pacientes pagam apenas pelas despesas de material utilizado no tratamento. "Os pacientes selecionados nas triagens terão acesso a um atendimento de alta qualidade, com utilização das técnicas mais modernas existentes para as diversas especialidades odontológicas oferecidas", destaca o vice-presidente da APCD-RMC, o cirurgião-dentista Alexandre Balbi.

Como funciona

Após agendamento da consulta junto ao setor administrativo da APCD, o paciente deve comparecer à triagem na data e horário agendados. Ele será atendido na clínica acadêmica da APCD e o cirurgião-dentista responsável pelo atendimento fará a elaboração do prontuário clínico, que inclui a análise da radiografia panorâmica. Este exame inicial é que determina a qual especialidade o paciente será direcionado para o planejamento e realização do tratamento. Os dias das consultas seguintes serão agendados pelo profissional que será o responsável pela execução dos tratamentos indicados. Tanto a triagem quanto os atendimentos serão realizados exclusivamente na sede da APCD em sua Unidade Clínica, localizada no bairro do Mogilar em Mogi das Cruzes.

Excelência no atendimento

Ao longo dos anos, a APCD Regional Mogi das Cruzes já atendeu milhares de pacientes. Apenas no decorrer de 2023, foram atendidos 5231 pacientes modelos com objetivo exclusivamente acadêmico, contribuindo expressivamente com a melhora da saúde bucal da população menos favorecida. Com 63 anos de fundação, a APCD Regional Mogi das Cruzes oferece atividades acadêmicas de pós-graduação há mais de uma década, com cursos aprovados pelo MEC (Ministério da Educação) e chancelados pela FAOA (Faculdade de Odontologia da APCD).

"A APCD oferece, aos cirurgiões-dentistas, cursos de pós-graduação nas diferentes áreas da Odontologia há mais de 10 anos. Este tempo permitiu à instituição o aprimoramento constante no atendimento ao paciente modelo durante as atividades clínicas exigidas em cada um dos cursos ministrados. Hoje, a clínica da APCD é uma referência regional com atendimento a milhares de pessoas", ressalta Alexandre Balbi.

Especialidades

As triagens e atendimentos odontológicos na APCD Regional Mogi das Cruzes são realizados nas especialidades de:

•Cirurgia Oral - Consiste na extração de dentes inclusos e semi-inclusos -sejam 3º molares (dente do siso) ou outros dentes que interfiram na arcada dentária - e solicitados para complementar outros tratamentos como ortodontia. Também são executados procedimentos como extração simples e remoção de raízes residuais.

•Endodontia - Consiste no tratamento endodôntico (canal) de dentes com uma ou mais raízes que posteriormente serão restaurados ou reabilitados e mantidos em função na boca.

•Dentística – Estética Dental - Consiste na reabilitação estética de dentes anteriores (da frente) com materiais apropriados. Facetas estéticas e clareamento dental também são procedimentos executados, contribuindo para uma estética diferenciada.

•Harmonização Orofacial - Consiste na realização de procedimentos estéticos pouco invasivos que corrigem a assimetria facial, buscando o equilíbrio funcional do rosto aliado ao rejuvenescimento da face.

•Implantes - Consiste na instalação de pinos de titânio através de um procedimento cirúrgico, simples e rápido, no osso maxilar substituindo dentes perdidos. O procedimento permite a posterior a fixação de próteses dentárias de um ou vários dentes, recuperando a estética e a mastigação.

•Ortodontia - Consiste na utilização de aparelhos ortodônticos para correção da posição dos dentes e dos ossos maxilares, tornando a boca mais saudável. Facilita a higienização, melhora a aparência, além de possibilitar a correção de problemas relacionados com a mordida e disfunção da articulação.

•Próteses - Consiste em restabelecer a estética e a função dos dentes comprometidos por lesão de cárie ou fratura, além de promover a reposição de dentes perdidos com próteses parciais ou totais.

Sobre a APCD-RMC

A APCD Regional de Mogi das Cruzes é uma entidade sem fins lucrativos que trabalha pela valorização da Odontologia e da profissão do cirurgião-dentista em todo o Alto Tietê. Com sede em Mogi das Cruzes e mais de 60 anos de fundação, é referência regional na oferta de cursos de especialização e aperfeiçoamento em diversas áreas odontológicas. Também realiza importante trabalho social, oferecendo atendimento especializado com valores reduzidos aos pacientes que passam pelas triagens na clínica acadêmica da instituição.