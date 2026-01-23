Apesar de chuvas e leve melhora, situação hídrica do Alto Tietê ainda é crítica

Com as chuvas registradas na última semana, o Sistema Produtor do Alto Tietê (Spat) registrou alta de 6,6% e opera, nesta sexta-feira (23), com 27,9% da sua capacidade total. Os dados são da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. O sistema é responsável pelo abastecimento de cerca de 4 milhões de pessoas.

No último levantamento realizado pelo DS, no dia 13 de janeiro, o sistema trabalhava com 21,3% da capacidade, com acumulado total de 68,9 milímetros de chuva, 29% do esperado.

Com as chuvas registradas nos últimos dias, o sistema chegou a 74,5% do total de precipitação esperado para o mês. A média histórica indica 232,1 milímetros, mas o acumulado atual é de 172,9 mm. Entre a última terça-feira (13) e está sexta-feira (23), choveu 104 mm.

Apesar do retorno das chuvas e da melhora no nível das represas, o Governo de São Paulo alerta para a necessidade do uso consciente da água, uma vez que os atuais níveis do sistema continuam sendo considerados críticos e as ondas de calor têm aumentado o consumo de água em até 60%.

“O uso consciente de água deve fazer parte da rotina das famílias, principalmente neste período de escassez, lembrando que a ação de cada um tem impacto na preservação do nível das represas responsáveis pelo abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo. As represas voltaram a subir, mas os esforços pela economia não podem parar”, disse a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.

A gestão da água dos mananciais utilizada para abastecimento da população ganhou um modelo integrado de monitoramento em São Paulo. Desde outubro, o Governo de São Paulo adota o Sistema Integrado Metropolitano (SIM), que acompanha como está o nível dos sete sistemas que produzem água para a Região Metropolitana de São Paulo, permitindo a tomada de decisões como, por exemplo, a redução de pressão noturna em períodos com baixo volume de água.

Dicas para economizar água

Entre as medidas sugeridas para economizar água estão os banhos mais rápidos e o uso prioritário de água para alimentação e higiene pessoal, evitando lavar carros e calçados.

Veja dicas de economia

1 – O grande vilão do consumo é o banho. Um banho de 15 minutos pode gastar até 150 litros de água, o que em uma família de três pessoas pode significar 13,5 mil litros mensais. Banhos rápidos, de 5 minutos, podem economizar até 9 mil litros por mês.

2- A descarga também consome bastante água. Cheque sempre se não há vazamentos e evitem jogar papel higiênico para não causar entupimento e aumentar o desperdício.

3 – Na cozinha, mantenha a torneira fechada enquanto ensaboa a louça e abra apenas no momento de fazer o enxágue. Caso tenha máquina de lavar louça, ligue apenas quando estiver cheia.

4 – Junte o máximo de roupa suja antes de ligar a máquina de lavar roupas. Não esqueça que a água descartada no final da lavagem pode ser usada em outras atividades, como lavar calçadas ou varandas.

5 – Opte sempre por vassoura no lugar das mangueiras para limpar a calçada, o quintal e outras áreas da casa. Se precisar lavar o carro, use o balde, ao invés da mangueira.