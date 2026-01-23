Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 23 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 23/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Apesar de chuvas e leve melhora, situação hídrica do Alto Tietê ainda é crítica

População deve fazer uso consciente adotando medidas como banhos mais curtos e controle de vazamentos

23 janeiro 2026 - 14h29Por Laura Barcelos com Agência São Paulo
- (Foto: Arquivo DS)

Com as chuvas registradas na última semana, o Sistema Produtor do Alto Tietê (Spat) registrou alta de 6,6% e opera, nesta sexta-feira (23), com 27,9% da sua capacidade total. Os dados são da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. O sistema é responsável pelo abastecimento de cerca de 4 milhões de pessoas.

No último levantamento realizado pelo DS, no dia 13 de janeiro, o sistema trabalhava com 21,3% da capacidade, com acumulado total de 68,9 milímetros de chuva, 29% do esperado.

Com as chuvas registradas nos últimos dias, o sistema chegou a 74,5% do total de precipitação esperado para o mês. A média histórica indica 232,1 milímetros, mas o acumulado atual é de 172,9 mm. Entre a última terça-feira (13) e está sexta-feira (23), choveu 104 mm.

Apesar do retorno das chuvas e da melhora no nível das represas, o Governo de São Paulo alerta para a necessidade do uso consciente da água, uma vez que os atuais níveis do sistema continuam sendo considerados críticos e as ondas de calor têm aumentado o consumo de água em até 60%. 

“O uso consciente de água deve fazer parte da rotina das famílias, principalmente neste período de escassez, lembrando que a ação de cada um tem impacto na preservação do nível das represas responsáveis pelo abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo. As represas voltaram a subir, mas os esforços pela economia não podem parar”, disse a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.

A gestão da água dos mananciais utilizada para abastecimento da população ganhou um modelo integrado de monitoramento em São Paulo. Desde outubro, o Governo de São Paulo adota o Sistema Integrado Metropolitano (SIM), que acompanha como está o nível dos sete sistemas que produzem água para a Região Metropolitana de São Paulo, permitindo a tomada de decisões como, por exemplo, a redução de pressão noturna em períodos com baixo volume de água.

Dicas para economizar água 

Entre as medidas sugeridas para economizar água estão os banhos mais rápidos e o uso prioritário de água para alimentação e higiene pessoal, evitando lavar carros e calçados.

Veja dicas de economia 

1 – O grande vilão do consumo é o banho. Um banho de 15 minutos pode gastar até 150 litros de água, o que em uma família de três pessoas pode significar 13,5 mil litros mensais. Banhos rápidos, de 5 minutos, podem economizar até 9 mil litros por mês.

2- A descarga também consome bastante água. Cheque sempre se não há vazamentos e evitem jogar papel higiênico para não causar entupimento e aumentar o desperdício.

3 – Na cozinha, mantenha a torneira fechada enquanto ensaboa a louça e abra apenas no momento de fazer o enxágue. Caso tenha máquina de lavar louça, ligue apenas quando estiver cheia.

4 – Junte o máximo de roupa suja antes de ligar a máquina de lavar roupas. Não esqueça que a água descartada no final da lavagem pode ser usada em outras atividades, como lavar calçadas ou varandas.

5 – Opte sempre por vassoura no lugar das mangueiras para limpar a calçada, o quintal e outras áreas da casa. Se precisar lavar o carro, use o balde, ao invés da mangueira.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Clau Camargo assume coordenação do Conselho dos Fundos Sociais
Região

Clau Camargo assume coordenação do Conselho dos Fundos Sociais

Trem temático com imagens de Ayrton Senna circula na Linha 11Coral da CPTM
Região

Trem temático com imagens de Ayrton Senna circula na Linha 11Coral da CPTM

CPTM alerta alterações operacionais nas linhas 11-Coral e 12-Safira no Alto Tietê
Região

CPTM alerta alterações operacionais nas linhas 11-Coral e 12-Safira no Alto Tietê

Certidões de óbitos crescem 1,89% com 10,8 mil mortes em 2025 no Alto Tietê
Número dos cartórios

Certidões de óbitos crescem 1,89% com 10,8 mil mortes em 2025 no Alto Tietê

Mais de 200 candidatos lotam o CIC em busca de emprego em Ferraz
Oportunidade de trabalho

Mais de 200 candidatos lotam o CIC em busca de emprego em Ferraz

Mais de 2,6 milhões de veículos fazem licenciamento de 2026
Região

Mais de 2,6 milhões de veículos fazem licenciamento de 2026