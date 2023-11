Calor eleva consumo de energia, alerta EDP

Em função disso, mesmo que uma família mantenha seus hábitos de consumo inalterados, é certo que haverá um aumento do consumo nas próximas faturas. A EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte, alerta para esse efeito sazonal e dá dicas para economizar e minimizar o impacto no orçamento das famílias.

Segundo a Climatempo, uma nova onda de calor está sobre a região Sudeste e os termômetros seguem atingindo 5°C acima da média para o período. Com as mudanças climáticas e temperaturas elevadas, a demanda por eletricidade para climatização e refrigeração também se intensifica.

“Com o aumento das temperaturas, os aparelhos de refrigeração consomem mais energia para entregar a mesma eficiência, o que, por sua vez, reflete na elevação do valor da conta de energia. No calor, geladeira, freezer e ar-condicionado, por exemplo, são aparelhos que exigem mais para rejeitar o calor do ambiente e atingir a temperatura interna programada”, explica o gestor da EDP, Roberto Miranda.

Por exemplo, o consumo de energia de um refrigerador pode ser até 20% mais alto para cada 5°C a 10°C acima da temperatura ambiente padrão para a qual o equipamento foi projetado.

As altas temperaturas que estão atingindo o estado de São Paulo, incluindo o Alto Tietê, nos últimos dias refletem também no aumento do consumo de energia elétrica. Isso acontece porque, entre outros fatores, os aparelhos de refrigeração, como geladeira, freezer e ar-condicionado, precisam consumir mais energia para manter o mesmo desempenho comparado com épocas de temperaturas mais amenas.